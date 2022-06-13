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    Popüler oyun ARK: Survival Evolved, Steam'de ücretsiz oldu

    Popüler çevrimiçi hayatta kalma oyunu ARK: Survival Evolved, dün akşamkli Xbox Bethesda sunumunun ardından Steam'de geçici süreliğine ücretsiz oldu.                 
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    ARK: Survival Evolved, Steam'de ücretsiz oldu
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    Yayıncılığını Studio Wildcard'ın üstlendiği, geliştiriciliğini ise Studio Wildcard Instinct Games, Efecto Studios ve Virtual Basement LLC'nin yaptığı ARK: Survival Evolved, Steam'de ücretsiz oldu.

    ARK: Survival Evolved Ücretsiz

    Dün akşam Xbox Bethesda sunumunda ARK: Survival Evolved'un devam oyunu ARK II'den yeni bir fragman geldi. Ardından da ilk oyun Steam'de ücretsiz oldu. Oyunun mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunu 19 Haziran Türkiye saati ile 20:00'ye kadar hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

    Oyunun tanıtım yazısı şöyle: Çıplak bir adam veya kadın olarak üşüdüğün ve acıktığın ARK isimli gizemli bir adada mahsur kalıyorsun, avlanmalı, kaynak toplamalı, eşya üretmeli, bitki büyütmeli, teknolojiler araştırmalı ve dayanıklı elementlerle sığınak yapmalısın. Kurnazlığını ve kaynaklarını öldürmek veya dev dinazorları ve adada dolaşan diğer ilkel yaratıkları evcilleştirmek ve beslemek için kullan. Hayatta kalmak için diğer yüzlerce oyuncuyla avlan, hükmet... ve kurtul!

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 17 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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