Bethesda'nın merakla beklenen RPG'si Starfield'tan ilk oynanış videosu geldi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuş ve E3 2021'de ilk fragmanını görmüştük. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan oynanış videosu geldi.
Sunumda paylaşılan videoda oynanış mekaniklerini, oyunun harita anlamında büyüklüğünü, karakter yaratma ekranını ve daha birçok detayı görebiliyoruz. gerçekten bir hayli büyük bir oyun geldiğini söyleyebiliriz.
Starfield, 2023'te Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'ten erişilebilir olacak. Buradan oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek