Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Orta seviyeye Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdekleri

    ARM Cortex-A720 ve ARM Cortex-A520 çekirdekleri yine amiral gemisi yongaların en önemli yardımcı unsuru olacak. Ayrıca bağımsız olarak orta seviyeye yongalarda da görebileceğiz.
    Oy Ver
    ARM Cortex-A720 Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında Cortex-X4 çekirdeğini sahaya süren ARM, destekleyici olarak veya salt orta seviye olarak geliştirilecek yongalar için de Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerini duyurdu. Yeni nesilde önemli iyileştirmeler yer alıyor.

    ARM Cortex-A720 ve ARM Cortex-A520 performansı nasıl?

    ARM Cortex-A720 çekirdeği de abisi gibi verimlilik odaklı geliştirildi. Aynı performansta yüzde 20 daha enerji verimli olan çekirdek, 5 adet bir araya geldiğinde çoklu görev işlemlerinin altından başarıyla kalkabiliyor.

    ARM Cortex-A520 çekirdeği de önceki nesle göre yüzde 22 daha enerji verimli. Daha çok iki çekirdekli senaryolar için tasarlandı ve böylece mümkün olan en az zar alanını kapsıyor. ARMv9.2 ile tasarlandığı için bu iki çekirdek de 32-bit desteği sunmayacak.

    Yeni çekirdekler ile genel olarak 1+5+2 şeklinde tasarımlar göreceğiz zira bu yeni tasarım Geekbench 6 testlerinde yüzde 27 daha iyi performans sergiliyor. Mevcut yongalarda 1+3+4 veya 1+4+3 şeklinde yapılar yer alıyordu.

    ARM Cortex-A520 Tam Boyutta Gör

    ARM’ın diğer bir yeniliği ise DSU-120 dinamik birim paylaşımı teknolojisi oldu. Beşinci nesle terfi eden DSU teknolojisi ile toplamda 14 adede kadar çekirdek konfigüre edilebiliyor. Biraz daha taşınabilir sistemlere yönelik olarak DSU toplamda 32MB’a kadar Seviye 3 ön bellek kullanabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçma komik şiirler nissan almera 1.5 tekna vajinada beyaz nokta bu cihaz sıfırlandı devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir google hesabı calvin klein ayakkabı kalıpları nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız