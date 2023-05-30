Orta seviyeye Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdekleri

Tam Boyutta Gör Performans tarafında Cortex-X4 çekirdeğini sahaya süren ARM, destekleyici olarak veya salt orta seviye olarak geliştirilecek yongalar için de Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerini duyurdu. Yeni nesilde önemli iyileştirmeler yer alıyor.

ARM Cortex-A720 ve ARM Cortex-A520 performansı nasıl?

ARM Cortex-A720 çekirdeği de abisi gibi verimlilik odaklı geliştirildi. Aynı performansta yüzde 20 daha enerji verimli olan çekirdek, 5 adet bir araya geldiğinde çoklu görev işlemlerinin altından başarıyla kalkabiliyor.

ARM Cortex-X2 dizüstüleri uçuracak 2 yıl önce eklendi

ARM Cortex-A520 çekirdeği de önceki nesle göre yüzde 22 daha enerji verimli. Daha çok iki çekirdekli senaryolar için tasarlandı ve böylece mümkün olan en az zar alanını kapsıyor. ARMv9.2 ile tasarlandığı için bu iki çekirdek de 32-bit desteği sunmayacak.

Yeni çekirdekler ile genel olarak 1+5+2 şeklinde tasarımlar göreceğiz zira bu yeni tasarım Geekbench 6 testlerinde yüzde 27 daha iyi performans sergiliyor. Mevcut yongalarda 1+3+4 veya 1+4+3 şeklinde yapılar yer alıyordu.

ARM’ın diğer bir yeniliği ise DSU-120 dinamik birim paylaşımı teknolojisi oldu. Beşinci nesle terfi eden DSU teknolojisi ile toplamda 14 adede kadar çekirdek konfigüre edilebiliyor. Biraz daha taşınabilir sistemlere yönelik olarak DSU toplamda 32MB’a kadar Seviye 3 ön bellek kullanabiliyor.

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