Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ARM kaçıyor Çin kovalıyor

    İngiliz yonga devi ARM yeni planları çerçevesinde Çin’deki varlıklarını devrederek çıkmak istiyor ancak Çin hükümeti bir türlü gerekli evrak işlerini tamamlamıyor. 
    Oy Ver
    ARM Tam Boyutta Gör
    ABD’nin yoğun ambargoları ve açıklamaları ile Batılı tasarımcı veya üreticilerin Çin’den bir şekilde çıkmanın yollarını aramaya başladığını görmüştük. Softbank çatısı altındaki ARM da bunlardan birisi.

    ARM Çin’den çıkamıyor

    Geçtiğimiz yıl Çin’deki tüm ofislerini kapatarak çıkma kararı alan ARM, varlıklarını Softbank’a devretmek için başvuru yapmıştı. Aradan geçen 10 ayda Çinli yetkililer halen başvuruyu bir sonuca ulaştıramadı.

    Bu yıl içerisinde borsaya açılma planları olan ARM, Çin’deki ARM China operasyonlarını bağımsız bir girişim haline getirerek Softbank’a devretmeye karar vermişti. Böylece yüzde 47 olan hisse payından da vazgeçmiş olacaktı. Çin evrak işlerini geciktirdiği için ARM’ın global planları da gecikiyor.

    Çinli bazı yetkililer hükümetin ARM ile olan bağını kesmek istemediğini dile getiriyor. Yonga tarafında ağır bir ambargoya maruz kalan Çin’in en azından teknoloji yardımı konusunda ARM ile bağını koparmaya yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Bununla birlikte Softbank onayların kısa süre içerisinde verileceğini ümit ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinli araba traktör gibi çalışıyor isimsiz kargo gönderme dark souls 3 türkçe yama cici bebe sıcak sütle mi yapılır bilgisayar ekran gelmiyor fan çalışıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız