ARM kaçıyor Çin kovalıyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin yoğun ambargoları ve açıklamaları ile Batılı tasarımcı veya üreticilerin Çin’den bir şekilde çıkmanın yollarını aramaya başladığını görmüştük. Softbank çatısı altındaki ARM da bunlardan birisi.

ARM Çin’den çıkamıyor

Geçtiğimiz yıl Çin’deki tüm ofislerini kapatarak çıkma kararı alan ARM, varlıklarını Softbank’a devretmek için başvuru yapmıştı. Aradan geçen 10 ayda Çinli yetkililer halen başvuruyu bir sonuca ulaştıramadı.

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Bu yıl içerisinde borsaya açılma planları olan ARM, Çin’deki ARM China operasyonlarını bağımsız bir girişim haline getirerek Softbank’a devretmeye karar vermişti. Böylece yüzde 47 olan hisse payından da vazgeçmiş olacaktı. Çin evrak işlerini geciktirdiği için ARM’ın global planları da gecikiyor.

Çinli bazı yetkililer hükümetin ARM ile olan bağını kesmek istemediğini dile getiriyor. Yonga tarafında ağır bir ambargoya maruz kalan Çin’in en azından teknoloji yardımı konusunda ARM ile bağını koparmaya yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Bununla birlikte Softbank onayların kısa süre içerisinde verileceğini ümit ediyor.

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ARM’ın çıkışına Çin engeli