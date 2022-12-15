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    Anlık Bildirim

    ABD’den Çin’e şimdi de ARM ambargosu

    Sunuculara yönelik olarak hazırlanan ARM Neoverse platformunun en güçlü versiyonu Çin’de yasaklandı. Alibaba müşterilerine farklı bir çözüm üretmek zorunda.     
    Oy Ver
    ARM
    Birkaç yıldır ABD tarafından Çin’e giderek ağırlaşan bir ambargo uygulanıyor. Özellikle yeni nesil yonga ve yonga dökümüne erişim engellenmiş durumda. Bu yüzde 5nm süreci veya 5G gibi yeni teknolojilere erişim yok. Şimdi de ARM konusunda ambargo başladı.

    ARM Neoverse teknolojisine ambargo

    ARM normalde Japon Softbank çatısı altında İngiliz firması olarak faaliyet gösteriyor ancak ABD tesislerinde bir tasarım hazırlandığı zaman bu ABD teknolojisi sayılıyor. Çin’in askeri amaçlarla kullanmasının önüne geçmek için ARM da ambargo altına alındı.

    Gelen bilgilere göre ARM firmasının sunucular için geliştirdiği Neoverse platformuna ambargo geldi. Sunucularda maksimum performans sunan Neoverse V serisi Çin’e lisanslanamayacak. Verimliliğe odaklanan Neoverse N ve E serisi için yasak yok ancak bu seriler V serisine göre güçsüz kalıyor.

    Neoverse-V serisinin en büyük müşterisi Alibaba’ydı ve Çin’de pek çok müşterisi vardı. Şimdi bunun yerine alternatif üretmek zorunda. Yetkililer paraları olduğu halde Batı dünyasının kendilerini ikinci sınıf insan yerine koyduğunu dile getiriyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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