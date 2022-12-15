ABD’den Çin’e şimdi de ARM ambargosu

Birkaç yıldır ABD tarafından Çin’e giderek ağırlaşan bir ambargo uygulanıyor. Özellikle yeni nesil yonga ve yonga dökümüne erişim engellenmiş durumda. Bu yüzde 5nm süreci veya 5G gibi yeni teknolojilere erişim yok. Şimdi de ARM konusunda ambargo başladı.

ARM Neoverse teknolojisine ambargo

ARM normalde Japon Softbank çatısı altında İngiliz firması olarak faaliyet gösteriyor ancak ABD tesislerinde bir tasarım hazırlandığı zaman bu ABD teknolojisi sayılıyor. Çin’in askeri amaçlarla kullanmasının önüne geçmek için ARM da ambargo altına alındı.

ARM Neoverse yenilendi 3 ay önce eklendi

Gelen bilgilere göre ARM firmasının sunucular için geliştirdiği Neoverse platformuna ambargo geldi. Sunucularda maksimum performans sunan Neoverse V serisi Çin’e lisanslanamayacak. Verimliliğe odaklanan Neoverse N ve E serisi için yasak yok ancak bu seriler V serisine göre güçsüz kalıyor.

Neoverse-V serisinin en büyük müşterisi Alibaba’ydı ve Çin’de pek çok müşterisi vardı. Şimdi bunun yerine alternatif üretmek zorunda. Yetkililer paraları olduğu halde Batı dünyasının kendilerini ikinci sınıf insan yerine koyduğunu dile getiriyor.

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ARM Neoverse kısmi ambargoya dahil edildi