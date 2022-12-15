ABD’den Çin’e şimdi de ARM ambargosu

ARM Neoverse teknolojisine ambargo
ARM normalde Japon Softbank çatısı altında İngiliz firması olarak faaliyet gösteriyor ancak ABD tesislerinde bir tasarım hazırlandığı zaman bu ABD teknolojisi sayılıyor. Çin’in askeri amaçlarla kullanmasının önüne geçmek için ARM da ambargo altına alındı.
Gelen bilgilere göre ARM firmasının sunucular için geliştirdiği Neoverse platformuna ambargo geldi. Sunucularda maksimum performans sunan Neoverse V serisi Çin’e lisanslanamayacak. Verimliliğe odaklanan Neoverse N ve E serisi için yasak yok ancak bu seriler V serisine göre güçsüz kalıyor.
Neoverse-V serisinin en büyük müşterisi Alibaba’ydı ve Çin’de pek çok müşterisi vardı. Şimdi bunun yerine alternatif üretmek zorunda. Yetkililer paraları olduğu halde Batı dünyasının kendilerini ikinci sınıf insan yerine koyduğunu dile getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...