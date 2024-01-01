Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, bir Mars gününün hızlandırılmış halini paylaştı

    Mars'taki Güneş kavuşumu nedeniyle görevlerine ara veren NASA’nın Curiosity keşif aracı, üzerindeki kameraları farklı bir amaç için kullandı: İşte bir Mars gününün hızlandırılmış görüntüsü.

    Birkaç hafta önce NASA, Mars’da bulunan robotik araçlarının görevlerine ara vermişti. Bu ara, "Mars - Güneş kavuşumu" nedeniyle verildi. Güneş kavuşumu, yıldızımızın Dünya ile gezegen arasına girmesi olarak tanımlanıyor. Bu yaşandığında Dünya ile Mars arasındaki iletişimde bozulmalar yaşanabilir, dolayısıyla iletişim süreli olarak duraklatılıyor. NASA ise duraklama dönemince Curiosity keşif aracının kameralarını çalışır durumda tuttu. Curiosity, 12 saat boyunca Güneş’in geçişini kaydetti.

    Mars’ın 1 günü

    Curiosity, görüntüleri 25 Kasım'da kavuşum sona erene kadar sakladı. Öte yandan NASA’nın bu girişimi elbette sadece Kızıl Gezegen’in bir gününü kaydetmek değildi. Buradaki amaç, ortaya çıkabilecek herhangi bir hava olayını yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Bu gerçekleşmedi, ancak Curiosity'nin 8 Kasım'da çektiği görüntüler hala oldukça büyüleyici. Bu görüntüler, aracın ön ve arka tarafında bulunan Hazcam adlı kameraları tarafından çekilen fotoğraflardan oluşturuldu.

    Curiosity'nin Hazcam'leri normalde sürücülerin gezgin için tehlikeli olabilecek arazilerden kaçınmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Ancak Curiosity, 25 Kasım'a kadar görevine ara verdiğinden bu kameralar daha özgür bir şekilde kullanılabildi. Curiosity, Mars'ın Sharp Dağı'nın eteklerindeki konumundan sabah 5:30'dan akşam 5:30'a kadar kayıt yaptı. O ve diğer Mars kaşifleri o zamandan beri normal faaliyetlerine devam ediyorlar.

    Kaynakça https://www.engadget.com/nasas-curiosity-rover-snapped-this-dreamy-timelapse-of-a-martian-day-175701537.html https://www.nasa.gov/missions/mars-science-laboratory/curiosity-rover/nasas-curiosity-rover-captures-a-martian-day-from-dawn-to-dusk/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 7 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tüvtürk randevusuz muayene skoda favorit alınır mı have been v3 boğaziçi iktisat mezunu maaş gta 4 görev gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız