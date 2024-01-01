Birkaç hafta önce NASA, Mars’da bulunan robotik araçlarının görevlerine ara vermişti. Bu ara, "Mars - Güneş kavuşumu" nedeniyle verildi. Güneş kavuşumu, yıldızımızın Dünya ile gezegen arasına girmesi olarak tanımlanıyor. Bu yaşandığında Dünya ile Mars arasındaki iletişimde bozulmalar yaşanabilir, dolayısıyla iletişim süreli olarak duraklatılıyor. NASA ise duraklama dönemince Curiosity keşif aracının kameralarını çalışır durumda tuttu. Curiosity, 12 saat boyunca Güneş’in geçişini kaydetti.

Mars’ın 1 günü

Curiosity, görüntüleri 25 Kasım'da kavuşum sona erene kadar sakladı. Öte yandan NASA’nın bu girişimi elbette sadece Kızıl Gezegen’in bir gününü kaydetmek değildi. Buradaki amaç, ortaya çıkabilecek herhangi bir hava olayını yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Bu gerçekleşmedi, ancak Curiosity'nin 8 Kasım'da çektiği görüntüler hala oldukça büyüleyici. Bu görüntüler, aracın ön ve arka tarafında bulunan Hazcam adlı kameraları tarafından çekilen fotoğraflardan oluşturuldu.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu: Deneylerin detayları belli oldu 12 sa. önce eklendi

Curiosity'nin Hazcam'leri normalde sürücülerin gezgin için tehlikeli olabilecek arazilerden kaçınmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Ancak Curiosity, 25 Kasım'a kadar görevine ara verdiğinden bu kameralar daha özgür bir şekilde kullanılabildi. Curiosity, Mars'ın Sharp Dağı'nın eteklerindeki konumundan sabah 5:30'dan akşam 5:30'a kadar kayıt yaptı. O ve diğer Mars kaşifleri o zamandan beri normal faaliyetlerine devam ediyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, bir Mars gününün hızlandırılmış halini paylaştı