NASA, bir Mars gününün hızlandırılmış halini paylaştı

Birkaç hafta önce NASA, Mars’da bulunan robotik araçlarının görevlerine ara vermişti. Bu ara, "Mars - Güneş kavuşumu" nedeniyle verildi. Güneş kavuşumu, yıldızımızın Dünya ile gezegen arasına girmesi olarak tanımlanıyor. Bu yaşandığında Dünya ile Mars arasındaki iletişimde bozulmalar yaşanabilir, dolayısıyla iletişim süreli olarak duraklatılıyor. NASA ise duraklama dönemince Curiosity keşif aracının kameralarını çalışır durumda tuttu. Curiosity, 12 saat boyunca Güneş’in geçişini kaydetti.
Mars’ın 1 günü
Curiosity, görüntüleri 25 Kasım'da kavuşum sona erene kadar sakladı. Öte yandan NASA’nın bu girişimi elbette sadece Kızıl Gezegen’in bir gününü kaydetmek değildi. Buradaki amaç, ortaya çıkabilecek herhangi bir hava olayını yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Bu gerçekleşmedi, ancak Curiosity'nin 8 Kasım'da çektiği görüntüler hala oldukça büyüleyici. Bu görüntüler, aracın ön ve arka tarafında bulunan Hazcam adlı kameraları tarafından çekilen fotoğraflardan oluşturuldu.
Curiosity'nin Hazcam'leri normalde sürücülerin gezgin için tehlikeli olabilecek arazilerden kaçınmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Ancak Curiosity, 25 Kasım'a kadar görevine ara verdiğinden bu kameralar daha özgür bir şekilde kullanılabildi. Curiosity, Mars'ın Sharp Dağı'nın eteklerindeki konumundan sabah 5:30'dan akşam 5:30'a kadar kayıt yaptı. O ve diğer Mars kaşifleri o zamandan beri normal faaliyetlerine devam ediyorlar.Kaynakça https://www.engadget.com/nasas-curiosity-rover-snapped-this-dreamy-timelapse-of-a-martian-day-175701537.html https://www.nasa.gov/missions/mars-science-laboratory/curiosity-rover/nasas-curiosity-rover-captures-a-martian-day-from-dawn-to-dusk/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.