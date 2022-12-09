Tam Boyutta Gör Sohbet robotu ChatGPT, yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ürünler arasında yer alıyor. Firmanın her çözümü sansasyon yaratırken ChatGPT başarıları ve yapabildikleriyle deneyenleri büyülemeye devam ediyor. Çok detaylı ve zengin bir veri setiyle eğitilmiş sinir ağlarından oluşan sohbet botu ChatGPT, bundan böyle Apple Mac üzerinden de doğrudan çalışabilecek.

Doğrudan Mac üzerinden ChatGPT kullanmak mümkün

Geliştirici Jordi Bruin, menü çubuğuna ilgili bir simge ekleyen MenuGPT (MacGeneration aracılığıyla) adlı bir uygulamayı kullanıma sundu. Simgeye tıkladığınızda, tarayıcınızı kullanmadan ChatGPT ile iletişim kurabileceğiniz bir sohbet penceresi açılmakta. Ek olarak uygulama için ayrıca bir klavye kısayolu atamak da mümkün.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 5 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Uygulamanın bir dezavantajı var: Uygulamayı kullanmak için ilk olarak ChatGPT’ye giriş yapılması gerekiyor ancak sunulan uygulama üzerinden giriş yapılamıyor. Bunun yerine, tarayıcınız üzerinden oturum açmanız gerekecek ve bunun ardından MenuGPT'yi kullanmaya başlamanız gerekecek.

Bu arada, ChatGPT'nin popülaritesi durmak nedir bilmiyor. Chatbot'un bir milyon kullanıcıyı geçmesi bir haftadan daha kısa sürdü ve insanlar halen daha onu kullanmanın yeni yollarını arıyor. DonanımHaber olarak ChatGPT’yi incelediğimiz ve detaylarına yer verdiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Artık doğrudan Mac üzerinden ChatGPT ile konuşmak mümkün