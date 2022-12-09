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    Anlık Bildirim

    Artık doğrudan Mac üzerinden ChatGPT ile konuşmak mümkün

    Yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT’ye olan ilgi artarak devam ediyor. Üstelik artık şimdi Mac üzerinden ChatGPT ile konuşmak mümkün hale gelmiş durumda.
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    Artık doğrudan Mac üzerinden ChatGPT ile konuşmak mümkün Tam Boyutta Gör
    Sohbet robotu ChatGPT, yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ürünler arasında yer alıyor. Firmanın her çözümü sansasyon yaratırken ChatGPT başarıları ve yapabildikleriyle deneyenleri büyülemeye devam ediyor. Çok detaylı ve zengin bir veri setiyle eğitilmiş sinir ağlarından oluşan sohbet botu ChatGPT, bundan böyle Apple Mac üzerinden de doğrudan çalışabilecek.

    Doğrudan Mac üzerinden ChatGPT kullanmak mümkün

    Geliştirici Jordi Bruin, menü çubuğuna ilgili bir simge ekleyen MenuGPT (MacGeneration aracılığıyla) adlı bir uygulamayı kullanıma sundu. Simgeye tıkladığınızda, tarayıcınızı kullanmadan ChatGPT ile iletişim kurabileceğiniz bir sohbet penceresi açılmakta. Ek olarak uygulama için ayrıca bir klavye kısayolu atamak da mümkün.

    MenuGPT Tam Boyutta Gör
    Uygulamanın bir dezavantajı var: Uygulamayı kullanmak için ilk olarak ChatGPT’ye giriş yapılması gerekiyor ancak sunulan uygulama üzerinden giriş yapılamıyor. Bunun yerine, tarayıcınız üzerinden oturum açmanız gerekecek ve bunun ardından MenuGPT'yi kullanmaya başlamanız gerekecek.

    Bu arada, ChatGPT'nin popülaritesi durmak nedir bilmiyor. Chatbot'un bir milyon kullanıcıyı geçmesi bir haftadan daha kısa sürdü ve insanlar halen daha onu kullanmanın yeni yollarını arıyor. DonanımHaber olarak ChatGPT’yi incelediğimiz ve detaylarına yer verdiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://mashable.com/article/chatgpt-mac-desktop-app https://goodsnooze.gumroad.com/l/menugpt
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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