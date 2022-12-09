Artık doğrudan Mac üzerinden ChatGPT ile konuşmak mümkün

Doğrudan Mac üzerinden ChatGPT kullanmak mümkün
Geliştirici Jordi Bruin, menü çubuğuna ilgili bir simge ekleyen MenuGPT (MacGeneration aracılığıyla) adlı bir uygulamayı kullanıma sundu. Simgeye tıkladığınızda, tarayıcınızı kullanmadan ChatGPT ile iletişim kurabileceğiniz bir sohbet penceresi açılmakta. Ek olarak uygulama için ayrıca bir klavye kısayolu atamak da mümkün.
Bu arada, ChatGPT'nin popülaritesi durmak nedir bilmiyor. Chatbot'un bir milyon kullanıcıyı geçmesi bir haftadan daha kısa sürdü ve insanlar halen daha onu kullanmanın yeni yollarını arıyor. DonanımHaber olarak ChatGPT’yi incelediğimiz ve detaylarına yer verdiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://mashable.com/article/chatgpt-mac-desktop-app https://goodsnooze.gumroad.com/l/menugpt Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım