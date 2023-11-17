Artık kendinizin bir AI klonunu yapabilirsiniz: Peki nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Bilim kurgu filmlerine konu olan birçok teknoloji, yapay zeka özelinde gerçekleşmeye başladı. Öyle ki bu alandaki yatırımlar hız kemeden devam ediyor ve yepyeni duyurular ile karşılaşıyoruz. Son olarak bunun ilginç bir örneği daha yaşandı. Polonya merkezli bir girişim olan Eternity.ac, bireylerin dijital klonlarını oluşturmalarına olanak tanıyacak. Gelin AI benliklerin önünü açacak bu yaklaşımı daha yakından inceleyelim.

Artık kendinizin bir AI klonunu yapabilirsiniz

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yapay zeka, hergün farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük örneği ChatGPT olurken, bazı ünlü isimler kendi benliklerini dijitale aktarmaya başladı bile. Eternity.ac ise, bunu çok daha basit hale getiriyor. Yakın tarihli paylaşımında AI girişimi, 3 adımlı klon oluşturma süreciyle kişilerin görünümleri, düşünceleri, deneyimleri ve anılarını dijital dünyaya aktarabileceğini duyurdu.

Ücretsiz olarak sunuluyor

Tam Boyutta Gör Böylece oluşturulan dijital klonlar üzerinden yazılı veya sesli olarak etkileşim kurulabilecek. Üstelik benliğinizi bir USB belleğe aktararak tamamen ölümsüz hale de getirebileceksiniz. Peki bu bizlere neler sağlayacak? Eternity.ac'ye göre, geçmiş nesiller ile iletişim, başkalarının bakış açılarını ve deneyimlerini anlamak gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek.

Eternity.ac, dijital klon oluşturma sürecini üç adıma ayırmış durumda.

Düşüncelerinizi kaydedin: Desteklenen 6 dilden (İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Ukraynaca ve Belarusça) birinde konuşup düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve anılarınızı aktarmanız gerekiyor. Kullanıcılar 25 veya daha fazla soruya yanıtlarını kaydederek başlıyor. Gerçeğe yakın bir 3D avatar oluşturun: Gerçekçi bir 3D benlik oluşturmak için önerilen birkaç farklı açıdan fotoğraflarınıza ihtiyaç duyuluyor. Klonunuzu indirin: Buluta aktarılan kişisel benliğinizi bir bağlantı üzerinden paylaşabileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca klonlarını güvenli bir konuma indirebilir veya şifreli bir USB flash sürücü satın alarak klonun sonsuza kadar yaşamasını sağlayabilir.

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Eternity.ac'nin klon oluşturma aracı halihazırda ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak 20 dolar ücretle sınırsız ayarlama ve konuşma olanağı sunulmuş. Projenin gelecekte Türkçe dil desteğine kavuşup kavuşmayacağı ise şu an için belirsiz. Ancak girişime buradan ulaşabilir ve kendi benliğinizi şimdiden oluşturabilirsiniz.

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Artık kendinizin bir AI klonunu yapabilirsiniz: Peki nasıl mı?