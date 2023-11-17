Artık kendinizin bir AI klonunu yapabilirsiniz: Peki nasıl mı?

- Artık kendinizin bir AI klonunu yapabilirsiniz
- Ücretsiz olarak sunuluyor
- Eternity.ac, dijital klon oluşturma sürecini üç adıma ayırmış durumda.
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Artık kendinizin bir AI klonunu yapabilirsiniz
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yapay zeka, hergün farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük örneği ChatGPT olurken, bazı ünlü isimler kendi benliklerini dijitale aktarmaya başladı bile. Eternity.ac ise, bunu çok daha basit hale getiriyor. Yakın tarihli paylaşımında AI girişimi, 3 adımlı klon oluşturma süreciyle kişilerin görünümleri, düşünceleri, deneyimleri ve anılarını dijital dünyaya aktarabileceğini duyurdu.
Ücretsiz olarak sunuluyor
Eternity.ac, dijital klon oluşturma sürecini üç adıma ayırmış durumda.
- Düşüncelerinizi kaydedin: Desteklenen 6 dilden (İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Ukraynaca ve Belarusça) birinde konuşup düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve anılarınızı aktarmanız gerekiyor. Kullanıcılar 25 veya daha fazla soruya yanıtlarını kaydederek başlıyor.
- Gerçeğe yakın bir 3D avatar oluşturun: Gerçekçi bir 3D benlik oluşturmak için önerilen birkaç farklı açıdan fotoğraflarınıza ihtiyaç duyuluyor.
- Klonunuzu indirin: Buluta aktarılan kişisel benliğinizi bir bağlantı üzerinden paylaşabileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca klonlarını güvenli bir konuma indirebilir veya şifreli bir USB flash sürücü satın alarak klonun sonsuza kadar yaşamasını sağlayabilir.
Eternity.ac'nin klon oluşturma aracı halihazırda ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak 20 dolar ücretle sınırsız ayarlama ve konuşma olanağı sunulmuş. Projenin gelecekte Türkçe dil desteğine kavuşup kavuşmayacağı ise şu an için belirsiz. Ancak girişime buradan ulaşabilir ve kendi benliğinizi şimdiden oluşturabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.