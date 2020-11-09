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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Artık PlayStation 5'te oyunları kaç saat oynadığınızı görebileceksiniz

    PlayStation 4'te erişilemeyen ancak oyuncuların istediği oyunları kaç saat oynadığımızı görme özelliği, PlayStation 5'te bulunacak. Artık oyunalar ne kadar vakit ayırdığımızı görebileceğiz.
    2 gün
    2,2b
    1
    16
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Artık PlayStation 5'te oyunları kaç saat oynadığınızı görebileceksiniz
    Tam Boyutta Gör

    Çoğu oyuncu spesifik bir oyuna veya oyunlara ne kadar vakit ayırdığını merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir elbette. Steam'de oynadığımız oyunlarda bu istatistiğimizi öğrenebiliyoruz aslında ancak ne yazık ki bu özellik PlayStation 4'te mevcut değil.

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    PlayStation 4'ün direkt olarak kendi sisteminde bu özellik ne yazık ki mevcut değil. Sadece bazı oyunlarda ilerleyişinizi kayıt alırken ne kadar oynadığınızı görebiliyordunuz ancak bu da tüm oyunlarda bulunan bir özellik değil. Oyuncular da normal olarak bu özelliğin gelmesini istiyordu ve bir nesil sonra geliyor olsa da sonunda oyunları ne kadar oynadığımızı görebileceğiz. 

    Son açıklamaya göre PlayStation 5'in direkt olarak kendi sisteminden hangi oyunu ne kadar oynadığımızı ve en son ne zaman oynadığımızı görebileceğiz. Hatta bu sisteme, geçmişe yönelik istatistikler de eklenecek, yani aynı PSN hesabı üzerinden giriş yaparsanız eski oyunlarınıza da ne kadar vakit ayırdığınızı görebileceksiniz.

    PlayStaiton 5'in normal srümü 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile Türkiye'de çıkış yapacak. Dijital sürümü ise 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak fiyat bilinmiyor.



    https://www.vg247.com/2020/11/09/ps5-accurate-game-playtime-stats/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    33 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    50 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AlfieLowis (Ahmet demirci) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Enganche
    sevgili fanboy demon souls haric bu oyunlar ps4 e de geliyooo hatta Seneye horizon zero dawn da ps4 e geliyoooo 😀😀
    demon souls pc ye de geliyo bu arada 😅😅
    cok ta kotu hissetme lutfen alt tarafi
    ps5 te de series x te de oyun moyun yok 😅
    sevgili fanboy demon souls haric bu oyunlar ps4 e de geliyooo hatta Seneye horizon zero dawn da ps4 e geliyoooo 😀😀 demon souls pc ye de geliyo bu arada �...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (gkhn kc) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu basit özelliğin ps4te olmaması ps platformunu bırakmam için başka bir sebep.
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    Enganche 1 gün ( Mesaj Silindi ) Akasha_Ether
    Sony: Akasha_Ether bizi bırakıyormuş, hemen şirketi kapatıyoruz...
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    J.Valjean (raskolnikov oblamov) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hazır el atmışken ps4'e de güncellemeyle getirsinler şu özelliği. üvey evlat muamelesi yapmasınlar ayıptır
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlığı öyle bir açmışsiniz ki sanki yıllardır PS5'te bu özellik yoktu da gelmiş gibi. Bu başlık şöyle olmalıydı: Playstation 5'te oyunları kaç saat oynadığınızı görebileceksiniz
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    Enganche 2 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD + Android + Xbox.

    Alıntılayıp bir de cevap hakkı bırakmadan bloklamış.

    Bir insan, tercihlerine bu kadar mı yakışır...
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben şimdiden söyleleyim; 0 saat.
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    Alkalen Fosfataz 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel özellik.
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    sinmeister 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Peki Playstation 5 oyunları da bizi görecek mi?
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    WienerWald (AD ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün fikrim değişti . Ülkeyi bitirebilir bu özellik derhal girişi yasaklanmalı ülkeye .
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    Enganche 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika bir özellik. Çağ kapatıp, çağ açacak türden. İşte bu yüzden Sony. Ölene kadar Sony, ölsek de Sony...

    Bu arada Xbox alanların eline cihazları yavaş yavaş ulaşmış sanırım. Memnunlar mı konsoldan? Oynayacak oyun yok gerçi ama Ori ile iyi şekilde test ediyorlardır diye düşünüyorum yeni nesil konsollarını.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    AlfieLowis (Ahmet demirci) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Enganche
    Ps5 te de ps4 e cikan oyunlari oynar dururlar artik :) ne de olsa ps5 i alinca oyun moyun yok ps4 deki oyunlar onlari bekler hadi bakiyim 😅
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Enganche
    "Çağ açacak türden" . Apple, Android'de senelerdir bulunan özellikleri "çağ açacak yenilik" gibi tanıtıyor bunun üzerine fanboylar ayakta alkışlıyordu. İşte bunun bir başka örneği Playstation fanboyları, bilgisayarda senelerdir bulunan özellik çağ açacakmış . Ayrıca merak etme Xbox kullanıcıları GamePass ve Ea Play ile onlarca oyunla test ederler konsolu . Mağazayı açınca karşısına 600-700 liraya dizilen oyunları gören ve "Playstation Türkiye" gibi rezil bir yönetime sahip olan Playstation kullanıcıları düşünsün ne oynayacaklarını
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