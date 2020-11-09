Artık PlayStation 5'te oyunları kaç saat oynadığınızı görebileceksiniz

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Çoğu oyuncu spesifik bir oyuna veya oyunlara ne kadar vakit ayırdığını merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir elbette. Steam'de oynadığımız oyunlarda bu istatistiğimizi öğrenebiliyoruz aslında ancak ne yazık ki bu özellik PlayStation 4'te mevcut değil.

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PlayStation 4'ün direkt olarak kendi sisteminde bu özellik ne yazık ki mevcut değil. Sadece bazı oyunlarda ilerleyişinizi kayıt alırken ne kadar oynadığınızı görebiliyordunuz ancak bu da tüm oyunlarda bulunan bir özellik değil. Oyuncular da normal olarak bu özelliğin gelmesini istiyordu ve bir nesil sonra geliyor olsa da sonunda oyunları ne kadar oynadığımızı görebileceğiz.

Son açıklamaya göre PlayStation 5'in direkt olarak kendi sisteminden hangi oyunu ne kadar oynadığımızı ve en son ne zaman oynadığımızı görebileceğiz. Hatta bu sisteme, geçmişe yönelik istatistikler de eklenecek, yani aynı PSN hesabı üzerinden giriş yaparsanız eski oyunlarınıza da ne kadar vakit ayırdığınızı görebileceksiniz.

PlayStaiton 5'in normal srümü 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile Türkiye'de çıkış yapacak. Dijital sürümü ise 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak fiyat bilinmiyor.

https://www.vg247.com/2020/11/09/ps5-accurate-game-playtime-stats/

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