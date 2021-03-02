Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak

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Sony Interactive Entertainment'ın oyun konsollarında bildiğiniz gibi PlayStation Store üzerinden film ve dizi satın alınıp kiralanabiliyor. Ancak bu servis artık son günlerini yaşıyor.

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Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden film ve dizi servisi ile ilgili yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan açıklamaya göre PlayStation Mağazası üzerinden film/dizi satın alma veya kiralama servisi 31 Ağustos 2021'de kaldırılacak.

Sony Interactive Entertainment başkanlarından Vanessa Lee'nin yaptığı açıklamaya göre 31 Ağustos 2021'e kadar satın aldığınız filmler ve dizileri servis sonlandıktan sonra da izleyebileceksiniz.

Her ne kadar kötü bir haber olsa da bu sistemi kullanan pek de kullanıcı olmadığını belirtmek gerek. Belli ki Sony de bu servisin az kullanıldığının farkında.

https://www.gematsu.com/2021/03/playstation-store-to-discontinue-movie-and-tv-purchases-and-rentals-on-august-31

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