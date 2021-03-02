Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak

    Sony Interactive Entertainment, artık PlayStation Mağazası üzerinden film veya dizi satın alımı ve kiralanması yapılamayacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Mart 2021, 21:00 (5 gün)
    2,2b
    2
    4
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak
    Tam Boyutta Gör

    Sony Interactive Entertainment'ın oyun konsollarında bildiğiniz gibi PlayStation Store üzerinden film ve dizi satın alınıp kiralanabiliyor. Ancak bu servis artık son günlerini yaşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!"

    Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden film ve dizi servisi ile ilgili yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan açıklamaya göre PlayStation Mağazası üzerinden film/dizi satın alma veya kiralama servisi 31 Ağustos 2021'de kaldırılacak. 

    Sony Interactive Entertainment başkanlarından Vanessa Lee'nin yaptığı açıklamaya göre 31 Ağustos 2021'e kadar satın aldığınız filmler ve dizileri servis sonlandıktan sonra da izleyebileceksiniz.

    Her ne kadar kötü bir haber olsa da bu sistemi kullanan pek de kullanıcı olmadığını belirtmek gerek. Belli ki Sony de bu servisin az kullanıldığının farkında.



    https://www.gematsu.com/2021/03/playstation-store-to-discontinue-movie-and-tv-purchases-and-rentals-on-august-31
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ocelot- 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz özellikler oyun konsolunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkcald (florya edessa) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ben dizi film satış kiralama yapacak sandım. hizmeti varmış haberimiz yok :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun arkasından kesin birşey çıkacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya tamam xbox değilsin, onlar gibi olmuyorsun da milletin filmine müziğine ne karışıyorsun arkadaş zoru ne sana?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu 5 gün M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi? 5 gün Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek 5 gün Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı 5 gün Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı 5 gün Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu 5 gün TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir 5 gün Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı 5 gün Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı 5 gün Bulmaca oyunu Lost Twins 2, mobil cihazlara geliyor 5 gün Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı 5 gün Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek 5 gün BAFTA ödüllerine PlayStation oyunları damgasını vurdu: İşte adaylar 5 gün Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor 5 gün Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts 5 gün Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı 5 gün LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam! 5 gün Netflix’in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan yeni resmi fragman paylaşıldı 5 gün Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi 5 gün İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak Sonraki Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı 5 gün Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri 5 gün Nubia Red Magic 6 modeli de 18GB RAM sunacak ancak sanal olarak 5 gün Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi 5 gün Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 5 gün Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı 5 gün ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir 5 gün Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi 5 gün PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor! 5 gün 140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz 5 gün Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar 6 gün Apple'ın iPhone 12 için çıkaracağı MagSafe özellikli powerbank, ters şarjı destekleyebilir 6 gün The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak 6 gün PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir 6 gün Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak 6 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı 6 gün 2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 6 gün PS Plus Mart 2021 oyunları indirmeye sunuldu 6 gün Facebook’tan Türkiye’ye özel fotoğraf yarışması 6 gün iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız