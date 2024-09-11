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    Arzum, IFA 2024 Berlin Fuarı ile hedef yurt dışı pazarlarda adımlarını sağlamlaştırıyor

    Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, inovasyon tutkusuyla geliştirdiği 75 farklı ürününü IFA 2024’te sergiledi. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı neler söyledi?
    Arzum IFA 2024 Fuarı ile yurt dışındaki adımlarını sağlamlaştırdı Tam Boyutta Gör
    Globaldeki ayak izini büyütmek amacıyla yurt dışı faaliyetlerini sürdüren Arzum, bu yıl 6-10 Eylül tarihleri arasında Almanya Berlin’de düzenlenen IFA 2024 fuarına katıldı. Bu yıl ile birlikte fuara altıncı kez katılan Arzum, güncel ürünlerini sergilediği geniş standı ile dikkatleri üzerine çekti. Arzum OKKA markasının 10. yılında, markanın Türk kahvesindeki uzmanlığını espressoya da taşıdığı Arzum OKKA Espresso Serisi standın ilgi odağı oldu. Bunun yanında Çok Fonksiyonlu Akıllı Mutfak Robotu Thermogusto ve kişisel bakım kategorisinin en yenisi Revolution Serisi’nin de bulunduğu 17 yeni ürün de fuar katılımcılarının beğenisine sunuldu.

    Arzum, farklı ürün kategorilerinde kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla stantlarını her kategori özelinde ayrı ayrı kurguladı. IFA Berlin 2024 katılımcıları, inovasyon ve teknolojisiyle öne çıkan toplamda 75 ürünü ilk elden deneme fırsatı bulurken, Arzum standında farklı ikramların yer aldığı, ürünlerle gerçekleştirilen eşsiz deneyimlerin de parçası oldu. Arzum OKKA Espresso Serisi ve Türk kahvesi makinesi ürünleri ile katılımcılara farklı çeşitlerde kahve ikramında bulundu. Arzum Kurumsal Mutfak Şefi Murat Çakmak’ın, çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Arzum Thermogusto ile hazırladığı falafel, Girit ezme ve ballı muzlu yer fıstıklı smoothie gibi özel tariflerin de yer aldığı menüler ikram edildi. Mutfak kategorisinde Arzum Shake’N Take Kişisel Blender Ailesi dikkat çeken ürünler arasında yer alırken, saç bakım standında ise BLDC motor teknolojisini de bünyesinde barındıran Revolution Serisi katılımcıların beğenisi topladı. 

    Arzum Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı, “Arzum olarak yurt dışı pazarlarda ayak izimizi büyütmek, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek adına yatırım ve faaliyetlerimizi durmaksızın sürdürüyoruz. IFA bu anlamda bizim için son derece önemli bir fuar. Avrupa’nın en kapsamlı teknoloji gösterisi olan ve bu yıl 100. yılını kutlayan fuara biz de Arzum’un 57 yıllık sektör ve 6 yıllık IFA tecrübesine yakışır bir katılımla adımızı yazdırmak istedik. Her kategori özelinde kurguladığımız stantlarımız ile fuar katılımcılarını ve kullanıcılarımızı Arzum deneyiminin içine dahil ettik. 

    Arzum OKKA’nın lansmanından bugüne geçen 10 yılda, OKKA Türk kahvesi makineleri ile Türk kahvesini o kadar bütünleştirdik ki, Arzum OKKA tüm dünyada bilinen ve binlerce hanede kendine yer edinen bir marka konumunu aldı.

    Bizler de sınırlarını her gün büyüten markamız Arzum OKKA altında tüm kahve çeşitlerini sahiplendiğimiz yeni bir ürün serisi yaratmak istedik. Bu ürün serisi ile kullanıcılarımıza uzun yıllardır yaşattığımız kahve keyfini bir adım ileriye taşımayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

    T. Murat Kolbaşı sözlerini şöyle tamamladı: “IFA’nın bizim için bir diğer önemi de yurt dışı pazarlardaki potansiyelimizi artırmak. Arzum olarak stratejik öncelikli ülkelerde güçlü bir varlık oluşturmayı hedefliyoruz.  IFA’da sergilediğimiz inovatif yeni ürünlerimizin ve gerçekleştirdiğimiz iş birliği görüşmelerimizin faydalarını satış olarak yakın gelecekte göreceğimize inanıyoruz.  Henüz Arzum ve Arzum OKKA markası ile giriş yapmadığımız hedef yurt dışı pazarlar için giriş stratejilerini belirliyor, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. IFA Berlin de Arzum ve Arzum OKKA markaları ile hedef yurt dışı pazarlara giriş stratejimizde önemli bir yer ediniyor. IFA’nın, yurt dışı satış hacmi ve varlık gösterdiğimiz ülke sayımızı artırmaya odaklandığımız 2024 yılı hedeflerimize son derece önemli katkıları olacağına inanıyoruz.” 
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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