Fransız radarların yerini alacak yerli ASELSAN radarının kurulumuna başlandı

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi’nin (EİRS) ilk kurulumu yapıldı. ASELSAN EİRS, Fransız hava savunma radarlarının yerini alacak.

TRS-22XX'in yerini alacak

Türkiye’nin birçok noktasında bulunan radar mevzileri ile Türkiye’ye havadan veya denizden gelebilecek tehditler tespit ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı radar mevzilerinde, Thales isimli şirketten alınan lisans ile Türkiye’de üretilen TRS-22XX hava savunma radarları yer alıyor. ASELSAN EİRS; Adana’da konuşlu bir TRS-22XX radarının yerini aldı.

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ASELSAN EİRS; uzun menzildeki tehditlerin erken ihbarı amacıyla geliştirildi. S-Bant sınıfındaki ASELSAN EİRS, hava saldırı hedefleri, balistik füzeler ve Stealth (görünmez) özellikli hedefleri uzaktan tespit ediyor. AESA mimarisi ve modüler tasarımı sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na esneklik sağlayacak.

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