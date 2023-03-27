Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıkacak

Bayraktar TB3 görcüye çıkıyor
Bu yılki TEKNOFEST etkinliği, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte Bayraktar TB3, halka açık bir şekilde sergilenecek. Bilindiği üzere Bayraktar KIZILELMA da ilk defa TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenmiş ve üç ay sonra 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.
Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinin sahip olduğu gibi kısa menzilli pistlerden havalanıp iniş gerçekleştirebiliyor. Katlanabilir kanat yapısıyla lojistik olarak avantaj sağlayan Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetiyle keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere uzatacak.
“Yüzde 100 öz kaynak”
2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2022’de imzaladığı sözleşmelerle ihracat oranı yüzde 99.3'e ulaştırdı ve 1.18 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. İhracattan elde edilen gelirin de yine Ar-Ge faaliyetlerine aktarıldığı belirtildi.
Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Son olarak yılın başında Kuveyt ile 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzalanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)