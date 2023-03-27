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    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıkacak

    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin yeni nesil SİHA’sı Bayraktar TB3’ün ilk kez havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergileneceği açıklandı.
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    Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST’te sergilenecek Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA’nın yeni görüntülerini sizlerle kısa bir süre önce paylaşmıştık. Şimdi ise yapılan açıklamada Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST 2023'te görücüye çıkacağı duyuruldu.

    Bayraktar TB3 görcüye çıkıyor

    Bu yılki TEKNOFEST etkinliği, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte Bayraktar TB3, halka açık bir şekilde sergilenecek. Bilindiği üzere Bayraktar KIZILELMA da ilk defa TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenmiş ve üç ay sonra 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

    Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinin sahip olduğu gibi kısa menzilli pistlerden havalanıp iniş gerçekleştirebiliyor. Katlanabilir kanat yapısıyla lojistik olarak avantaj sağlayan Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetiyle keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere uzatacak.

    “Yüzde 100 öz kaynak”

    Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST’te sergilenecek Tam Boyutta Gör
    Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Twitter’dan yaptığı açıklamada KIZILELMA’da olduğu gibi Bayraktar TB3 SİHA’yı da devlet desteği olmadan yüzde 100 öz kaynaklar ile geliştirdiklerini söyledi. Yapılan açıklamada 2003 yılından beri Baykar’ın tüm gelirinin yüzde 75’inin ihracattan elde edildiğinin altı çizildi.

    2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2022’de imzaladığı sözleşmelerle ihracat oranı yüzde 99.3'e ulaştırdı ve 1.18 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. İhracattan elde edilen gelirin de yine Ar-Ge faaliyetlerine aktarıldığı belirtildi.

    Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Son olarak yılın başında Kuveyt ile 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzalanmıştı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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