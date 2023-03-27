Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıkacak

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA’nın yeni görüntülerini sizlerle kısa bir süre önce paylaşmıştık. Şimdi ise yapılan açıklamada Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST 2023'te görücüye çıkacağı duyuruldu.

Bayraktar TB3 görcüye çıkıyor

Bu yılki TEKNOFEST etkinliği, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte Bayraktar TB3, halka açık bir şekilde sergilenecek. Bilindiği üzere Bayraktar KIZILELMA da ilk defa TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenmiş ve üç ay sonra 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinin sahip olduğu gibi kısa menzilli pistlerden havalanıp iniş gerçekleştirebiliyor. Katlanabilir kanat yapısıyla lojistik olarak avantaj sağlayan Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetiyle keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere uzatacak.

Bayraktar TB3 ilk uçuşu için gün sayıyor 3 sa. önce eklendi

“Yüzde 100 öz kaynak”

Tam Boyutta Gör Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Twitter’dan yaptığı açıklamada KIZILELMA’da olduğu gibi Bayraktar TB3 SİHA’yı da devlet desteği olmadan yüzde 100 öz kaynaklar ile geliştirdiklerini söyledi. Yapılan açıklamada 2003 yılından beri Baykar’ın tüm gelirinin yüzde 75’inin ihracattan elde edildiğinin altı çizildi.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2022’de imzaladığı sözleşmelerle ihracat oranı yüzde 99.3'e ulaştırdı ve 1.18 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. İhracattan elde edilen gelirin de yine Ar-Ge faaliyetlerine aktarıldığı belirtildi.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Son olarak yılın başında Kuveyt ile 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzalanmıştı.

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