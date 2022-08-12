ASELSAN, 2022 ilk yarısında güçlü büyüme elde etti

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ASELSAN, 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “ASELSAN ilk yarıyı güçlü büyüme ile tamamladı” ifadelerine yer verildi.

ASELSAN, 2022’nin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 55 büyüme kaydederek 10,8 milyar TL ciro elde etti. Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış gösterdi. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42 artış göstererek 2,7 milyar TL’ye yükseldi. Net karı ise yüzde 50 artışla 3,8 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynakların aktife oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

6 ayda 106 ürün millileştirildi

Şirketin yerlileşme çalışmaları kapsamında 6 ayda 106 ürün millileştirildi. ASELSAN’ın 3 yılda millileştirdiği ürün sayısı 613’ün üzerine çıkarak 331 milyon dolara yakın bir büyüklüğün Türkiye’de kalması sağlandı. Ayrıca ASELSAN, 2022 ilk yarısında tedarikçilere 10,9 milyar TL ödeme yaparak diğer firmalara finansal katkı sağladı.

Defence News Top 100'de 49. sırada

Gelir büyüklüğü açısından dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi şirketini belirleyen Defence News Top 100 listesinde ASELSAN bu yıl bir sıra gerileyerek 49. sırada yer aldı. TUSAŞ 67. sırada, ROKETSAN ise 86. sırada yer buldu.

Savunma ve havacılık sektöründe ihracat rekoru 1 hf. önce eklendi

Savunma sanayi ürünleriyle bilinen ASELSAN son yıllarda diğer sektörlerde de inovatif ürünleriyle dikkat çekiyor. Yapay zekâdan otonomiye, fotonikten metamalzemeye, biyosavunmadan kuantum teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda yerli ve milli ürünleriyle Türkiye’ye katkı sağlıyor. ASELSAN ayrıca uydu haberleşme sistemleri, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve akıllı şehirler konularında da projeler geliştiriyor.

Şirketin 2022 ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, şu ifadeleri kullandı:

“Milli sorumluluklarımızın bilinciyle, gelişmiş teknolojilerimizi ülkemizin hizmetine sunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyanın makroekonomik ve jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı, küresel enflasyonun dünya genelinde maliyet baskısı yarattığı bu zorlu dönemde de ASELSAN olarak istikrarlı büyüyerek çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik.

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ASELSAN, 2022 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı