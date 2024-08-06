Çelik Kubbe Projesi: Türkiye’nin katmanlı hava savunma çalışmaları devam ediyor

Çelik kubbe projesinde yeni kararlar alındı
Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan Çelik Kubbe Projesi de detaylı bir şekilde görüşüldü. Bu proje, katmanlı hava savunma sistemleri ve tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı içinde entegre çalışmasını sağlıyor. Ortak hava resmi oluşturularak, bu bilgiler gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletiliyor ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunuluyor.
Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri de toplantıda ele alındı.
Ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri görüşülen diğer konular oldu.
Ülkeye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi de görüşülerek karara bağlandı.
Çelik Kubbe nedir?
Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.
Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.
Bu sayede komuta kontrol sisteminin başındaki hareket merkezinde bulunan kurmaylar, görev sahasındaki bütün hava savunma silah ve sensör unsurlarını bir bütün olarak görebilecek ve yönetebilecek. İlaveten hedefe yönelik angajman kararı sırasında yapay zekadan da destek alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.