Çelik Kubbe Projesi: Türkiye’nin katmanlı hava savunma çalışmaları devam ediyor

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Türk savunma sanayiinin mevcut durumu, geleceğe yönelik hedefleri ve kritik projeler değerlendirildi. Yerli ve milli savunma sanayiine verilen desteklerin devam edeceği vurgulandı.

Çelik kubbe projesinde yeni kararlar alındı

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan Çelik Kubbe Projesi de detaylı bir şekilde görüşüldü. Bu proje, katmanlı hava savunma sistemleri ve tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı içinde entegre çalışmasını sağlıyor. Ortak hava resmi oluşturularak, bu bilgiler gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletiliyor ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunuluyor.

Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri de toplantıda ele alındı.

TUSAŞ iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri'nden yeni iş birliği 4 gün önce eklendi

Ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri görüşülen diğer konular oldu.

Ülkeye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi de görüşülerek karara bağlandı.

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.

Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

Bu sayede komuta kontrol sisteminin başındaki hareket merkezinde bulunan kurmaylar, görev sahasındaki bütün hava savunma silah ve sensör unsurlarını bir bütün olarak görebilecek ve yönetebilecek. İlaveten hedefe yönelik angajman kararı sırasında yapay zekadan da destek alınacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.