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    Anlık Bildirim

    Çelik Kubbe Projesi: Türkiye’nin katmanlı hava savunma çalışmaları devam ediyor

    Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli Çelik Kubbe Projesi ele alındı.
    Çelik Kubbe: Türkiye’nin hava savunma projesi devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Türk savunma sanayiinin mevcut durumu, geleceğe yönelik hedefleri ve kritik projeler değerlendirildi. Yerli ve milli savunma sanayiine verilen desteklerin devam edeceği vurgulandı.

    Çelik kubbe projesinde yeni kararlar alındı

    Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan Çelik Kubbe Projesi de detaylı bir şekilde görüşüldü. Bu proje, katmanlı hava savunma sistemleri ve tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı içinde entegre çalışmasını sağlıyor. Ortak hava resmi oluşturularak, bu bilgiler gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletiliyor ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunuluyor.

    Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri de toplantıda ele alındı.

    Ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri görüşülen diğer konular oldu.

    Ülkeye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi de görüşülerek karara bağlandı.

    Çelik Kubbe nedir?

    Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii  tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.

    Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

    Bu sayede komuta kontrol sisteminin başındaki hareket merkezinde bulunan kurmaylar, görev sahasındaki bütün hava savunma silah ve sensör unsurlarını bir bütün olarak görebilecek ve yönetebilecek. İlaveten hedefe yönelik angajman kararı sırasında yapay zekadan da destek alınacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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