ASELSAN'dan 18.75 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatı

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ASELSAN’dan yapılan duyuruya göre yurt dışına tıbbi cihaz ihracatı için yabancı bir şirketle satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN, ismi açıklanmayan yabancı şirkete 18 milyon 750 bin dolarlık tıbbi cihaz satışı gerçekleştirdi.

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Satışı yapılan cihazların teslimatının 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan duyuruda konuyla ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi. Hangi ürünlerin satıldığı, hangi firmaya satıldığı konuları belirsizliğini koruyor. ASELSAN, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından sağlık ürünlerine yatırımını artırdı. Yılın ilk yarısını yüzde 13 büyümeyle kapatarak 1,8 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl karına ulaştı. ASELSAN yerli ventilatör cihazının üreticileri arasında yer alıyor.

ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklama:

“ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- ABD Doları tutarında bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871198

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