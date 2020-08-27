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    ASELSAN'dan 18.75 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatı

    ASELSAN, KAP'a yaptığı açıklamada yurt dışına tıbbi cihaz ihracatı için bir şirketle 18.75 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,1b
    18
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN'dan 18.75 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatı
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    ASELSAN’dan yapılan duyuruya göre yurt dışına tıbbi cihaz ihracatı için yabancı bir şirketle satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN, ismi açıklanmayan yabancı şirkete 18 milyon 750 bin dolarlık tıbbi cihaz satışı gerçekleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de"

    Satışı yapılan cihazların teslimatının 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan duyuruda konuyla ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi. Hangi ürünlerin satıldığı, hangi firmaya satıldığı konuları belirsizliğini koruyor. ASELSAN, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından sağlık ürünlerine yatırımını artırdı. Yılın ilk yarısını yüzde 13 büyümeyle kapatarak 1,8 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl karına ulaştı. ASELSAN yerli ventilatör cihazının üreticileri arasında yer alıyor.

    ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklama:

    “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- ABD Doları tutarında bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.”



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871198 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hollowman_ (N. b.) 5 sa. en beğenilen
    CHP il teşkilatları birazdan foruma damlayıp haberin altına; "seçim yaklaşıyor, şurası yerli değil" diye ekşimeye başlar. Habere sevinenlere de "aktroll" yakıştırması yaptılar mı görev tamamdır...
    CHP il teşkilatları birazdan foruma damlayıp haberin altına; "seçim yaklaşıyor, şurası yerli değil" diye ekşimeye başlar. Habere sevinenlere de "aktroll" yakışt...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    sounderland 4 sa. Qantas
    Soytarı maaşını soruyorsan seninkini hazırlamışlar sıkıntı yapma.
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    trakyAli-1986 (ali ) 2 sa. hollowman_
    AKP il teşkilatı rahmetli Ecevit'in kurdurduğu ASELSAN dan kendine pay çıkarmaya koşarak gelmiş..
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    trakyAli-1986 (ali ) 1 sn.
    Bir de birbirlerine + veriyorlar ne komedi ya
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    trakyAli-1986 (ali ) 11 dk. (düzenlendi)
    Yandaş trollerin kuyruğuna fena bastım tırnaklarını çıkartıp saldırıyorlar..
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    subaortik 17 dk.
    Savunma sanayisi ve sağlık alanındaki başarılara kafayı kuma gömüp saçma sapan argümanlar üretenleri hiçbir zaman anlayamayacağız galiba.
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    hollowman_ (N. b.) 28 dk.
    Aselsan'ı Ecevit değil Erbakan kurdu. İkincisi RTE ile birlikte Aselsan ve savunma sanayii firmalarımız çağ atladı. Senin Ecevit'in en son iktidar olduğunda TAI ve TEI kapatılıyordu nerdeyse verimsizlikten ve ekonomik sıkıntıdan. RTE sayesinde şimdi dünyanın en büyük savunma sanayii firmaları arasında 9 tane firmamız girebiliyor artık. Aselsan da bunlardan biri. Ezbere konuşmayı bırak CHP trollü. @<b>trakyAli-1986</b>
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Cem (Cem Kaya) 13 dk. hollowman_
    Erbakan nasıl kurdu anlat hele.
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    Cem (Cem Kaya) 36 dk.
    Aselsan'ı akp yontanlar var Evet 2002 den önce buzdolabı fırında yoktu, anlıyorum sizi.
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    sounderland 30 dk. Cem
    Evet yontuyoruz birader. Gidip sitesine bak yıllar içerisinde ne üretmiş orada mevcut. Aselsan 1998 yılında Top News Defence listesinde 97. sıradaydı şimdi 47. Bunun yanında başka Türk savunma şirketleri de o listeye girdi.

    Beğenmediğin partinin savunma sanayine yaptığı yatırım ve gelişme Cumhuriyet kurulduğundan beri yapılmadı. İstersen sana bir kaynak atarım utancından oturur apış arana bakarsın.
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    J.McNulty (J McNulty) 1 sa.
    Aselsan, Havelsan, Roketsan, Bayraktar gibi gruplar teknolojik olarak gerçekten birşeyler yapmaya çalışıyorlar. Tebrikler umarım bu yatırımların devamı gelir.Ülkede faydalı olan herşeye karşı olan zihniyet için de bi %100 başarılı heykel üretim cihazı geliştirseler belki sesleri kesilir.
    Yanıtla +2
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    ona97 2 sa.
    İmam hatipliler kovalasın seni
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    inonu88 4 sa.
    Ben Aselsan ve Havelsanla calisiyorum buyuk bir bilisim firmasi olarak muhendislerle sohbet ediyorum bazen. Inanilmaz adamlar dunyada sayili yetenekli muhendislerimiz var. Size sunu soyliym cok buyuk isler basaracaklar bu adamlar Turkiyeyi de kurtarir ekonomiyide duzeltir.
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    İl teber (Tolga ) 4 sa.
    Aselsan'ın sağlık sektöründe ki yatırımlarının meyvesini almasını çok istiyorum. Ar-Ge ye büyük paralar harcadılar. Geri dönüşü tez olur inşallah.
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    Elenya 5 sa. yeni yorumcu
    Çok güzel haber.
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    1101 kez okundu.
    15 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    aselsan, ihracat ve
    6 etiket daha tıbbi cihaz satış sözleşme kap Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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