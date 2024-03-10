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    Anlık Bildirim

    Dönüm noktası: Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı

    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

    Türk savunma sanayi son yıllarda attığı dev adımlara bir yenisini daha ekledi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 ilk defa çalıştırıldı. Böylelikle Türk savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için kritik bir dönüm noktasına ulaşıldı.

    TEI TF6000 ilk defa çalıştı

    Türkiye’nin en güçlü motoru olan TF-6000, Millî Muharip Uçak KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. TEI TF6000 sayesinde daha güçlü uçak motorları için önemli kazanımlar elde edilirken aynı zamanda bu motorun halihazırda bulunan uygun platformlara eklenmesi hedefleniyor. TEI TF6000, test sürecinin ardından Bayraktar KIZILELMA ve TUSAŞ ANKA-3’e güç verecek.

    TE-TF6000 ilk test Tam Boyutta Gör
    TEI TF6000, çoğu anlamda Türkiye için bir ilk niteliğinde olsa da aynı zamanda havacılık alanında gelinen noktayı gösteriyor. Zira bu motor yaklaşık 3 yıllık bir sürede geliştirilerek çalıştırıldı. Bu, havacılık endüstrisinin geneli için ciddi bir başarım. Bununla birlikte TEI, bu motoru aynı zamanda ihtiyaçlara göre şekilde tasarlamış durumda. Mevcut haliyle 6000 lbf kuru itki gücüne sahip olan TF6000’in art yakıcı versiyonunu da destekleyecek şekilde tasarlandı.

    TE-TF6000 çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

    Bunların yanı sıra yukarıda dediğimiz gibi TF6000’in KIZILELMA ve ANKA-3’e eklenmesi planlanıyor ancak bu platform sayesinde hızlı bir şekilde farklı türevlerin geliştirilmesi de mümkün. Dolayısıyla TF6000’i küçük evrimlerin ardından insanlı-insansız savaş uçakları (Hürjet), helikopterler (T929 Atak-2) ve hücümbotlar üzerinde de kullanmak mümkün. 

    TE-TF6000 özellikleri nedir?

    TE-TF6000 özellikleri nedir?

    • Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
    • Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
    • By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
    • Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
    • Fan: 2 Stage Axial
    • Kompresör: 6 Stage Axial
    • Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT
    • Yanma Odası: Through Flow
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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