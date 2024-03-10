Dönüm noktası: Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı

Türk savunma sanayi son yıllarda attığı dev adımlara bir yenisini daha ekledi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 ilk defa çalıştırıldı. Böylelikle Türk savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için kritik bir dönüm noktasına ulaşıldı.
TEI TF6000 ilk defa çalıştı
Türkiye’nin en güçlü motoru olan TF-6000, Millî Muharip Uçak KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. TEI TF6000 sayesinde daha güçlü uçak motorları için önemli kazanımlar elde edilirken aynı zamanda bu motorun halihazırda bulunan uygun platformlara eklenmesi hedefleniyor. TEI TF6000, test sürecinin ardından Bayraktar KIZILELMA ve TUSAŞ ANKA-3’e güç verecek.
Bunların yanı sıra yukarıda dediğimiz gibi TF6000’in KIZILELMA ve ANKA-3’e eklenmesi planlanıyor ancak bu platform sayesinde hızlı bir şekilde farklı türevlerin geliştirilmesi de mümkün. Dolayısıyla TF6000’i küçük evrimlerin ardından insanlı-insansız savaş uçakları (Hürjet), helikopterler (T929 Atak-2) ve hücümbotlar üzerinde de kullanmak mümkün.
TE-TF6000 özellikleri nedir?
- Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
- Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
- By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
- Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
- Fan: 2 Stage Axial
- Kompresör: 6 Stage Axial
- Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT
- Yanma Odası: Through Flow
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.