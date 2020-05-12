ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında

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Türkiye’nin önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN, “Defence News Top 100” şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri koronavirüs salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini dile getirdi.

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Yılın ilk çeyreğinde ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştirildiğini belirten Görgün, yıl sonu beklentilerine ve takvime uygun olarak faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Koronavirüs tehdidine karşı ilk vakanın görüldüğü günden itibaren şirketin tüm yerleşkelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarını dile getiren Görgün şunları söyledi:

“ASELSAN'ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü, 'Ben değil, biz' anlayışıyla 83 milyonluk ailemize layık olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmekten onur duyarız. Bu küresel kriz süreci, iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara, tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek.”

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-dunyada-kovid-19dan-en-az-etkilenen-4-savunma-sirketi-arasinda/1837772

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