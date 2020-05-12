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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında

    ASELSAN, "Defence News Top 100" şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri koronavirüs salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında
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    Türkiye’nin önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN, “Defence News Top 100” şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri koronavirüs salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini dile getirdi.

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    Yılın ilk çeyreğinde ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştirildiğini belirten Görgün, yıl sonu beklentilerine ve takvime uygun olarak faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü ifade etti.

    Koronavirüs tehdidine karşı ilk vakanın görüldüğü günden itibaren şirketin tüm yerleşkelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarını dile getiren Görgün şunları söyledi:

    ASELSAN'ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü, 'Ben değil, biz' anlayışıyla 83 milyonluk ailemize layık olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmekten onur duyarız. Bu küresel kriz süreci, iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara, tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-dunyada-kovid-19dan-en-az-etkilenen-4-savunma-sirketi-arasinda/1837772 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    landmoon 3 gün
    Açıkça söylüyorum işte ; tanıdığınız varsa açıp sorun kaç çalışanında hastalık çıktı şimdiye kadar , onları evlerine gönderdiler işler hiç birşey yokmuş gibi devam ediyor .

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    landmoon 3 gün
    Bilip bilmeden sallıyorsunuz , bahsettiğiniz yer bir şirket , devlet kurumu değil



    Şirketin her yerinde çok gizli işler yapılmıyor ,o bölümlerde de dönüşümlü çalıştırılabilir, onun haricinde hergün işe giden binlerce teknik ve idari personel var ,



    Çalışanlar telefonlarını içeri sokabiliyor

    .

    Neyse içerde tanıdığınız varsa açıp sorun yaşadıklarını..Hiçbir iş , hiçbir proje insan hayatı söz konusu olduğunda 1-2 ay gecikemeyecek kadar önemli değildir

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    hollowman_ (N. b.) 3 gün landmoon
    Saçma sapan yorum yapmayın. Sosyal mesafe kuralıyla birçok işletme üretimine devam ediyor bu süreçte. Aselsan normal bir üretim işletmesi gibi vardiyalı olarak banttan sürekli ürün çıkarmıyor. Katma değerli proje ürünleri yapıyor. Bu yüzden süreci önlemlerini de alarak kayıp yaşamadan geçirdi. bilmeden sallıyorsunuz.
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    ezicioyuncu (Bora ) 3 gün
    Kardeş ne diyorsun sen oldu olacak tüm dökümanları whatsapp üzerinden göndersinler. Çalıştığım şirket dolayisi ile gecen yil tusaşta ufak bi brifinge katıldık. donumuza kadar aranarak girmiştik, bir de aselsanı düşün.
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    landmoon 3 gün
    Bütün büyük şirketler çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını düşünüp evden çalışma modeline geçmişken kendileri bunu yapmayarak örnek bir davranış sergilediler.
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    gun (Gün Oksay) 3 gün landmoon
    Size kalsa Uzman Erbaşlarda evden çalışsın polislerde evden çalışsın.



    Savunma sanayi sırlarını herkes evine mi götürecek, çalışanlar girerken cep telefonlarını dahi teslim ederken istenen şey makul değil.
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    Feyzuli 3 gün
    Maşallah. Kronik bomba ve mermi ihtiyacı duyan hastaların yanında aselsan.
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