ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Karagöz adı verilen mini zeplinlerin Şubat ayı içerisinde kullanılması planlanıyor. Mini zeplinler, Suriye sınırında gözetleme yapmak için kullanılacak.
ASELSAN Karagöz; sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, trafik bilgisi toplanması, orman yangını tespiti, kritik tesis güvenliği ve istihbarat amacıyla görev yapabilecek.İlginizi Çekebilir F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı
İlk zeplin Şubat ayında Suriye sınırında uçmaya başlayacak. Sınırdaki yaklaşık 8 kilometrelik alan gözlemlenecek. Balonda pilot bulunmuyor. Üzerindeki sensörler, tehlikeli bir durum tespit ettiğinde güvenlik ekiplerine bildirimde bulunacak.
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ASELSAN Karagöz, yerden 500 metre yükseklikte uçuyor. Gaz takviyesizi gerekmeden 7 gün boyunca havada kalabiliyor. Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek yapıya sahip. Zeplinin üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirecek.
Sınır hattında şubat ayı içinde kullanılması beklenen yeni bir sistem ise balon ile geniş alan gözetlemesi. Yaklaşık 8 kilometrelik alan gözetlenecek ve balonda 9 kamera olacak. Balon hareket algılama sayesinde durum farklılığını hemen karakollara bildirecek. Ayrıca 500 metre yukarıda uçacak olan balonun üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirecek. Karagöz'ün büyüklüğüne göre üç farklı versiyonu bulunuyor. Küçük hacimli versiyon kablosuz olarak kullanılırken, büyük versiyonlar kablolu veya kablosuz kullanıl özelliklerine sahip olacak.
|Hava Aracı Özellikleri
|Karagöz-S
|Karagöz-M
|Karagöz-L
|Çap/Hacim
|4.4m / 35m3
|5.8m / 72m3
|15.5m (Uzunluk) / 162m3
|Rüzgar Dayanımı
|20 knot
|40 knot
|40 knot
|Veri Aktarımı
|Kablosuz
|Kablolu/ Kablosuz
|Kablolu/ Kablosuz
|Güç Beslemesi
|Bataryalı
|Yerden Besleme
|Yerden Besleme
ASELSAN Karagöz ilk olarak Suriye sınırında görev alacak. Edinilecek deneyimin ardından farklı yerlerde, farklı türden görevlerde de kullanılacak.
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/suriye-sinirina-akilli-guvenlik-6121279 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Herkes işte 500 metrede düşürülür de şu da buda yav kardeşim bunu yapan ahmak mı?
Merak ettiğim şey bir mermi dikey olarak ne kadar yuvarı çıkar acaba?
Sonuçta yatay gitmek ile dikey gitmek arasında çok büyük fark vardır tahminimce çünkü yer ekimi etkisi sürtünme VS artar herhalde
Ayrıca tabanca ile 500 metre yuvarıya dik kurşun atabilmek pek mantıklı gelmiyor
Eleştirmek iyidir ama b çıkarmayın
Adam gibi silahtan çıkan 9mm lik kurşun silah dikine yaklaşık 1.2km mesafeye ulaşabiliyor. Ateşlendikten yaklaşık 37 saniye sonra yere düşüyor.
Büyük .30-06 lık kurşun dikine yaklaşık 3km mesafeye ulaşabiliyor.
İkinci dünya savaşında Almanların kullandığı 12.8cm FlaK 40 uçaksavarının mermileri yaklaşık 15km ye ulaşabiliyor.
88mm lik olanlar yaklaşık 7.5km ye ulaşabiliyor.
Amerikanın 120mm M1'i ise 18km ye ulaşabiliyordu.
Yani inşallah öyle bazılarının dediği gibi vurulmazlar. Zeplinler 1. Dünya savaşından, 1937'deki Hindenburg felaketine kadar Almanlar tarafından çok etkili bir şekilde kullanıldı. Ama daha sonra kullanımdan kaldırıldı zira düşman için korkutucu olmasına rağmen, kolay patlayabilen, yavaş, hantal yapıdaydı.
Hani en azından 3km üzeri bir şekilde görev yapacaklarsa yine daha güvenli olur ama diğer yandan AA(anti airgun) dışında normal silahlarla bile vurulabilecek mesafede takılacaklarsa sıkıntı çıkabilir.
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