ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak

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ASELSAN tarafından geliştirilen ve Karagöz adı verilen mini zeplinlerin Şubat ayı içerisinde kullanılması planlanıyor. Mini zeplinler, Suriye sınırında gözetleme yapmak için kullanılacak.

ASELSAN Karagöz; sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, trafik bilgisi toplanması, orman yangını tespiti, kritik tesis güvenliği ve istihbarat amacıyla görev yapabilecek.

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İlk zeplin Şubat ayında Suriye sınırında uçmaya başlayacak. Sınırdaki yaklaşık 8 kilometrelik alan gözlemlenecek. Balonda pilot bulunmuyor. Üzerindeki sensörler, tehlikeli bir durum tespit ettiğinde güvenlik ekiplerine bildirimde bulunacak.

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ASELSAN Karagöz, yerden 500 metre yükseklikte uçuyor. Gaz takviyesizi gerekmeden 7 gün boyunca havada kalabiliyor. Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek yapıya sahip. Zeplinin üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirecek.

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Sınır hattında şubat ayı içinde kullanılması beklenen yeni bir sistem ise balon ile geniş alan gözetlemesi. Yaklaşık 8 kilometrelik alan gözetlenecek ve balonda 9 kamera olacak. Balon hareket algılama sayesinde durum farklılığını hemen karakollara bildirecek. Ayrıca 500 metre yukarıda uçacak olan balonun üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirecek. Karagöz'ün büyüklüğüne göre üç farklı versiyonu bulunuyor. Küçük hacimli versiyon kablosuz olarak kullanılırken, büyük versiyonlar kablolu veya kablosuz kullanıl özelliklerine sahip olacak.

Hava Aracı Özellikleri Karagöz-S Karagöz-M Karagöz-L Çap/Hacim 4.4m / 35m3 5.8m / 72m3 15.5m (Uzunluk) / 162m3 Rüzgar Dayanımı 20 knot 40 knot 40 knot Veri Aktarımı Kablosuz Kablolu/ Kablosuz Kablolu/ Kablosuz Güç Beslemesi Bataryalı Yerden Besleme Yerden Besleme

ASELSAN Karagöz ilk olarak Suriye sınırında görev alacak. Edinilecek deneyimin ardından farklı yerlerde, farklı türden görevlerde de kullanılacak.

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/suriye-sinirina-akilli-guvenlik-6121279

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