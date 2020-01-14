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    ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak

    ASELSAN'ın Karagöz adındaki mini zeplinleri Şubat ayında Suriye sınırında gözetleme yapmak için ilk uçuşunu gerçekleştirecek. ASELSAN Karagöz özellikleri ve detayları haberimizde:
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak
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    ASELSAN tarafından geliştirilen ve Karagöz adı verilen mini zeplinlerin Şubat ayı içerisinde kullanılması planlanıyor. Mini zeplinler, Suriye sınırında gözetleme yapmak için kullanılacak.

    ASELSAN Karagöz; sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, trafik bilgisi toplanması, orman yangını tespiti, kritik tesis güvenliği ve istihbarat amacıyla görev yapabilecek.

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    İlk zeplin Şubat ayında Suriye sınırında uçmaya başlayacak. Sınırdaki yaklaşık 8 kilometrelik alan gözlemlenecek. Balonda pilot bulunmuyor. Üzerindeki sensörler, tehlikeli bir durum tespit ettiğinde güvenlik ekiplerine bildirimde bulunacak.

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    ASELSAN Karagöz, yerden 500 metre yükseklikte uçuyor. Gaz takviyesizi gerekmeden 7 gün boyunca havada kalabiliyor. Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek yapıya sahip. Zeplinin üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirecek.

    ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak
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    Sınır hattında şubat ayı içinde kullanılması beklenen yeni bir sistem ise balon ile geniş alan gözetlemesi. Yaklaşık 8 kilometrelik alan gözetlenecek ve balonda 9 kamera olacak. Balon hareket algılama sayesinde durum farklılığını hemen karakollara bildirecek. Ayrıca 500 metre yukarıda uçacak olan balonun üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirecek. Karagöz'ün büyüklüğüne göre üç farklı versiyonu bulunuyor. Küçük hacimli versiyon kablosuz olarak kullanılırken, büyük versiyonlar kablolu veya kablosuz kullanıl özelliklerine sahip olacak.

    Hava Aracı Özellikleri Karagöz-S Karagöz-M Karagöz-L
    Çap/Hacim 4.4m / 35m3 5.8m / 72m3 15.5m (Uzunluk) / 162m3
    Rüzgar Dayanımı 20 knot 40 knot 40 knot
    Veri Aktarımı Kablosuz Kablolu/ Kablosuz Kablolu/ Kablosuz
    Güç Beslemesi Bataryalı Yerden Besleme Yerden Besleme

    ASELSAN Karagöz ilk olarak Suriye sınırında görev alacak. Edinilecek deneyimin ardından farklı yerlerde, farklı türden görevlerde de kullanılacak.



    http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/suriye-sinirina-akilli-guvenlik-6121279 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    civilianie 1 hf. en beğenilen
    Ülkemizin vatansever mühendislerinin emeklerine sağlık, teknik veriler itibariyle harika görünüyor.
    Yanıtla +30
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Sınırdan binlerce ne idüğü belirsiz mülteci ülkeye girerken tam olarak ne yapacak anlamadım? Kim terörist kim değil onu mu ayıracak yoksa kaç mülteci giriyor onu mu sayacak?
    Sınırdan binlerce ne idüğü belirsiz mülteci ülkeye girerken tam olarak ne yapacak anlamadım? Kim terörist kim değil onu mu ayıracak yoksa kaç mülteci giriyor on...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    PolyushkaPolyeciKopek 1 hf.
    Hayırlı olsun eleştiren saraya koyacaklar diyen türk değildir
    Yanıtla +10
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    1 Avatar
    por favor 7 sa.
    İktidar muhalifiyim, hemen karalamam, negatif şeyler yazmam lazım, mode on.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    ECDAD_OSMANLI 5 gün
    İstemezük kardeşim ne gerek var
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    Askaparta 6 gün
    Ama yüzde yüz yerli değil, dışarıda üretildi, tasarımcısı yabancı, ne gerek vardı, olmasın lakırdı.
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    AREryilmaz 6 gün
    Airship ready
    Set a new course
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    DH Misafiri 1 hf.
    Hava durumu balonundan hallice. Bari sahte ekipman koysunlar da, vergimizle teröristlere balon vurma oyunu similasyonu oynatmayalım.
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    sniper23 1 hf.
    Bu karakollar üstünde duracak gibi görünüyor. Yani atış mesafesinden uzakta, güvende. Dronelar gibi iş yapmayacak gibi görünüyor.
    Yanıtla +1
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    onatba 1 hf. orhanyaltir
    9mm mermi 1.2 km kadar gidiyor. Balon muhtemelen kevlar veya aramid zirhlidir. Yoksa 500 mt den sniper ile düşürülebilir.
    Yanıtla +3
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    orhanyaltir 1 hf.
    Ya anlamadığım şey şu

    Herkes işte 500 metrede düşürülür de şu da buda yav kardeşim bunu yapan ahmak mı?

    Merak ettiğim şey bir mermi dikey olarak ne kadar yuvarı çıkar acaba?

    Sonuçta yatay gitmek ile dikey gitmek arasında çok büyük fark vardır tahminimce çünkü yer ekimi etkisi sürtünme VS artar herhalde

    Ayrıca tabanca ile 500 metre yuvarıya dik kurşun atabilmek pek mantıklı gelmiyor

    Eleştirmek iyidir ama b çıkarmayın
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Spider_hip 1 hf. orhanyaltir
    Dikine yapılacak atışta, dünyanın yer çekimi, havanın sürtüne hızı, silahın ateşlendiği hız, boyut vs faktörlerini hesaplamak gerekiyor. Neyse ki daha önce hesaplayanlar var.

    Adam gibi silahtan çıkan 9mm lik kurşun silah dikine yaklaşık 1.2km mesafeye ulaşabiliyor. Ateşlendikten yaklaşık 37 saniye sonra yere düşüyor.

    Büyük .30-06 lık kurşun dikine yaklaşık 3km mesafeye ulaşabiliyor.

    İkinci dünya savaşında Almanların kullandığı 12.8cm FlaK 40 uçaksavarının mermileri yaklaşık 15km ye ulaşabiliyor.

    88mm lik olanlar yaklaşık 7.5km ye ulaşabiliyor.

    Amerikanın 120mm M1'i ise 18km ye ulaşabiliyordu.

    Yani inşallah öyle bazılarının dediği gibi vurulmazlar. Zeplinler 1. Dünya savaşından, 1937'deki Hindenburg felaketine kadar Almanlar tarafından çok etkili bir şekilde kullanıldı. Ama daha sonra kullanımdan kaldırıldı zira düşman için korkutucu olmasına rağmen, kolay patlayabilen, yavaş, hantal yapıdaydı.

    Hani en azından 3km üzeri bir şekilde görev yapacaklarsa yine daha güvenli olur ama diğer yandan AA(anti airgun) dışında normal silahlarla bile vurulabilecek mesafede takılacaklarsa sıkıntı çıkabilir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    kültürlü cingen 1 hf.
    İyi ya da kötü. Proje çeşitliliği iyidir. Emeği geçenlerin eline sağlık
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