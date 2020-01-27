ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti

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Aralık 2019’da Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiş, patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

ASELSAN, yaşanan bu üzücü olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığına destek verdi. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından üretilen 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına hediye edildi. Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı. Bu sayede Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına EYP’lere uzaktan müdahale etme yeteneği kazandırıldı.

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Kaplan Bomba İmha Robotu, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilebilmesi için ASELSAN tarafından geliştirildi. Yüksek hareket kabiliyetine sahip dayanıklı bir platform üzerine inşa edilen insansız araç, kullanıcısına şüpheli bir nesneyi 500 metre uzaktan inceleyebilme olanağı sağlıyor.

Kaplan’ın üzerinde, patlayıcıların detaylı incelenmesi ve imha edilmesi için kullanılan 6 eksenli bir robot kol bulunuyor. Araca entegre edilen gelişmiş gözetleme sistemi de, kullanıcıların şüpheli cisimleri yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izlemesini ve daha sonra incelemek üzere kayıt edebilmesini sağlıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-kaplani-jandarmanin-hizmetinde/1714445#

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