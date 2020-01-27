Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti

    ASELSAN, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti. Bu sayede Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına EYP’lere uzaktan müdahale etme yeteneği kazandırıldı.
    22 dk.
    106
    42
    1
    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ASELSAN, jandarmaya 4 adet
    Tam Boyutta Gör

    Aralık 2019’da Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiş, patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

    ASELSAN, yaşanan bu üzücü olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığına destek verdi. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından üretilen 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına hediye edildi. Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı. Bu sayede Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına EYP’lere uzaktan müdahale etme yeteneği kazandırıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de

    Ayrıca Bkz. "Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı"

    Kaplan Bomba İmha Robotu, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilebilmesi için ASELSAN tarafından geliştirildi. Yüksek hareket kabiliyetine sahip dayanıklı bir platform üzerine inşa edilen insansız araç, kullanıcısına şüpheli bir nesneyi 500 metre uzaktan inceleyebilme olanağı sağlıyor.

    Kaplan’ın üzerinde, patlayıcıların detaylı incelenmesi ve imha edilmesi için kullanılan 6 eksenli bir robot kol bulunuyor. Araca entegre edilen gelişmiş gözetleme sistemi de, kullanıcıların şüpheli cisimleri yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izlemesini ve daha sonra incelemek üzere kayıt edebilmesini sağlıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-kaplani-jandarmanin-hizmetinde/1714445# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ProfXavier 20 dk.
    Hediye? bu işler böyle mi oluyor?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. GÖRÜNTÜLENEN ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti Sonraki Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 1 sa. Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı 1 sa. Meizu 16s Pro ilk izlenimler | Şık, hafif ve Snapdragon 855+ 1 sa. Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı 2 sa. Ortak deprem hattı kuruluyor 2 sa. Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada 3 sa. Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor 3 sa. İki yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor söylentisi 4 sa. Motorola: Katlanabilir Razr 2019'un ekranında oluşacak bombeler normal karşılanmalı 4 sa. Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı 5 sa. iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı 5 sa. Fortnite oyun motoru güncelleniyor 5 sa. Apple patent ihlali nedeniyle 85 milyon dolar cezaya çarptırıldı 14 sa. Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu 15 sa. Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor 15 sa. İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi 16 sa. Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti 17 sa. 10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı 17 sa. Yenilenen Monster'da Bu Hafta! - Call of Duty Modern Warfare 18 sa. Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bulgaristan - Çifte vatandaşlık
    DH Forum
    Hastanedeyim bu gece kalacam SS'li
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim