ASML'nin CEO'su: Çin, çip üretiminde 10-15 yıl geride

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Tam Boyutta Gör Gelişmiş çip ekipmanları üreten Hollandalı ASML'nin CEO'su Christophe Fouquet, Çinli SMIC ve Huawei gibi şirketlerin son yıllarda yarı iletken sektöründe kaydettiği ilerlemelerin oldukça etkileyici olduğunu, ancak bu şirketlerin Intel, TSMC ve Samsung gibi sektör devlerinin 10-15 yıl gerisinde olduğunu söyledi.

Çinli dökümcü SMIC, sınıfının en iyisi DUV (derin ultraviyole) ekipmanlarına sahip olsa bile, daha gelişmiş EUV (aşırı ultraviyole) araçlarına sahip olamadığı için en son teknoloji çiplerin üretimini gerçekleştiremiyor.

Christophe Fouquet NRC'ye verdiği bir röportajda, ABD'nin EUV araçlarının ihracatını yasaklamasının gerçekten etkisi olduğunu ve Çin'in Batı'nın 10 ila 15 yıl gerisinde olduğunu ifade etti.

ASML, SMIC'nin bir EUV makinesi için bildirilen siparişine rağmen, Wassenaar Düzenlemesi nedeniyle EUV araçlarını Çin'e göndermedi. Bu konudaki ayrıntılar belirsizliğini koruyor, ancak ASML, ABD yaptırımları nedeniyle makineyi SMIC'e teslim etmedi.

Bununla beraber ASML, 5nm ve 7nm sınıfı işlem teknolojilerinde çipler üretebilen Twinscan NXT:2000i gibi gelişmiş DUV litografi araçlarını göndermeye devam etti. Sonuç olarak, SMIC bu araçlarla Huawei için birinci ve ikinci nesil 7nm süreçlerini kullanarak yıllardır çipler üretiyor.

Çin'in kendi EUV makinesini üretmesi 10-15 yılı bulabilir

EUV araçlarının Çin'e gelmeyeceğini anlayan Huawei ve ortakları, kendi çip yapım araçlarını ve ekosistemini inşa etme amacıyla aşırı ultraviyole litografi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ancak bunun en iyi ihtimalle 10-15 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Referans olarak, ASML ve ortaklarının temel çalışmalardan tam ticari makinelere kadar EUV ekosistemini oluşturması 20 yılı aşkın bir süre aldı. 1990'ların başında ve ortalarında geliştirilen birçok teknolojinin artık iyi bir şekilde bilindiği göz önüne alındığında, Çinli şirketlerin her şeyi sıfırdan geliştirmesi gerekmeyecek. Ancak, Çin yarı iletken endüstrisi Low-NA (sayısal açıklık) EUV araçlarını geliştirdiğinde, Batı çip endüstrisi High-NA EUV ve hatta Hiper-NA EUV ekipmanlarına geçiş yapmış olacak.

Ancak asıl endişe, Çinli şirketlerin yaklaşık 15 yıl sonra kendi EUV litografi araçlarını geliştirmeleri değil, önümüzdeki birkaç yıl içinde ASML'nin ana akım DUV makinelerini kopyalayabilme ihtimalleri.

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ABD, DUV sistemleri için de baskı yapıyor

Amerikan hükümeti, ASML'ye Çin'deki gelişmiş DUV sistemlerinin bakım ve onarımını durdurması için baskı yapıyor. Ancak, Hollanda hükümeti şu ana kadar bu talebi kabul etmedi. ASML, makinelerinin kontrolünü Çin'de elinde tutmayı hedefliyor, çünkü çip fabrikalarını çalışır durumda tutmak için bakımı üstlenen Çinli şirketlerin hassas bilgileri sızdırma riski bulunuyor.

Şimdilik, Çinli şirketler ASML'nin başlıca müşterileri arasında yer alıyor ve şirket SMIC, Hua Hong ve YMTC'ye DUV araçları satarak milyarlarca dolar kazanıyor. Çinlilerin kendi ekipmanlarını geliştirmesi şüphesiz ASML için büyük kayıp olacak, ancak yakın zamanda bu seviyede bir araç geliştirebilmeleri beklenmiyor.

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ASML'nin CEO'su: Çin, çip üretiminde 10-15 yıl geride