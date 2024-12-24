Güney Kore, TSMC'ye rakip olarak KSMC'yi kurabilir

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, TSMC'ye rakip olmak amacıyla geçici olarak Korea Semiconductor Manufacturing Company (KSMC) olarak adlandırılan yeni bir sözleşmeli çip üretim şirketi kurmayı planlıyor. The Korea Biz Wire sitesinin haberine göre, endüstri uzmanları ve akademisyenler bu girişimin kurulmasını önerdi.

13,9 milyar dolarlık yatırım önerisi

Kore Yarıiletken Endüstrisi Derneği'nden Ahn Ki-hyun uzun vadeli bir hükümet yatırımı çağrısında bulundu. Uzmanlar, 13,9 milyar dolar yatırım yapmanın 2045 yılına kadar Kore ekonomisine 200 milyar doların üzerinde katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Öneri, Kore Ulusal Mühendislik Akademisi (NAEK) tarafından düzenlenen bir seminerde tanıtıldı. Uzmanlar ülkenin olgun üretim süreçlerinde yetersiz olduğunu ve Samsung'un 10nm'nin altındaki gelişmiş düğümlerine aşırı bağımlığı olduğunu belirtiyor. Tayvan'da olgun ve özel düğümlere odaklanan UMC ve PSMC gibi şirketlerin TSMC'nin gelişmiş işlem teknolojilerini tamamladığı gibi, Kore'nin de benzer çeşitliliğe sahip olması gerektiği belirtiliyor.

Güney Kore, çip üretiminde Tayvan'ın gerisinde kalıyor

Güney Kore, dünyanın en büyük bellek üreticisi olmasına rağmen, mantık işlem teknolojileri ve çip tasarımcıları söz konusu olduğunda Tayvan'ın gerisinde kalıyor. Rapora göre, Kore'nin yarı iletken endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel zorluklar arasında uluslararası rakiplerle genişleyen teknolojik uçurum, yetersiz yatırım çekme kabiliyeti, fabrikasız şirketlerde zayıf büyüme, yetenek eksikliği ve kısıtlayıcı düzenlemeler yer alıyor. Seminerdeki uzmanlar, Kore'nin yarı iletkenlerdeki küresel liderliğini sürdürmek için bu sorunların acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

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SK Hynix'in CEO'su, Samsung'un eski fabrikalarının eski işlem teknolojileri için yeniden kullanılmasını önerdi. NAEK ayrıca, Ar-Ge'yi arttırma, sübvansiyonlar ve vergi kredileri gibi finansal teşvikler sunma çağrısında bulundu. Diğer öneriler arasında, özellikle çalışma saatleri üzerindeki kısıtlamaların azaltılması yer alıyor. TSMC mühendisleri, arttırılan çalışma saatlerinin gelişmiş üretim teknolojilerinin hızla geliştirilmesini sağladığını birçok kez kamuoyuna açıkladılar.

NAEK'in girişimi, yalnızca Hsinchu Bilim Parkı'nda 250'den fazla fabrikasyonsuz şirketin gelişmesini sağlayan Tayvan'ın yarı iletken ekosisteminden ilham alıyor. KSMC'yi hükümet desteğiyle kurarak, Kore bu başarıyı tekrarlayabilir ve daha küçük firmalara Samsung ve SK Hynix gibi endüstri devleriyle birlikte büyümeleri için kaynak sağlayabilir. SK Hynix CEO'su Kwak No-jung, büyük şirketlere fayda sağlayacak şekilde, daha küçük malzeme, parça ve ekipman tedarikçilerini doğrudan desteklemeyi önerdi. Bu şirketler artık birçok malzemeyi Japonya ve Tayvan'dan tedarik etmek zorunda kalıyor ve bu da ek maliyet anlamına geliyor.

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Güney Kore, TSMC'ye rakip olarak KSMC'yi kurabilir