ASML’nin ticari sırlarını Çinli çalışanı çaldı iddiası!

ASML’de hırsızlık!
ASML ismi yonga dökümü için kritik bir öneme sahip. TSMC yonga üretiminde lider firma olsa da EUV döküm cihazlarını ASML firmasından tedarik ediyor. Dünyanın lider EUV döküm cihazı üreticisi ASML haliyle kritik ticari sırlara sahip.
Gelen bilgilere göre firmanın Çin ofisinde çalışan bir kişi, işten istifa etmeden önce kritik bilgiler barındıran dosyaları da beraberinde götürdü. Litografi yazılımları kullanım döngüsü ekibinde yer alan bu kişinin litografi tarayıcıları ile ilgili dosyaları kopyaladığı iddia ediliyor.
ASML gerekli makamlara olayı intikal ettirdi ve işin boyutu araştırılıyor. Çin devletinin bu işte parmağı olup olmadığı belli değil ancak geçtiğimiz aylarda Çin’in TSMC 7nm EUV sürecini taklit etmeyi başardığı gündeme gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah