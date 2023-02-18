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    Anlık Bildirim

    ASML’nin ticari sırlarını Çinli çalışanı çaldı iddiası!

    EUV döküm cihazlarının lider üreticisi Hollandalı ASML, ticari sırlarını çaldırdı. Çinli bir çalışanın litografi yazılımlarını içeren dosyaları çaldığı iddia ediliyor. 
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    ASML Tam Boyutta Gör
    Teknoloji sektöründe bir yeniliği sadece kendi elinde tutan veya bir alanda en iyi teknolojiye sahip olan firmaların en çok önem verdiği konu ticari sırların çalınması. Geçmiş dönemlerde ticari sırlarını çaldıran ve çalışanları ile davalık olan pek çok firma gördük. Şimdi de Hollandalı ASML gündemde.

    ASML’de hırsızlık!

    ASML ismi yonga dökümü için kritik bir öneme sahip. TSMC yonga üretiminde lider firma olsa da EUV döküm cihazlarını ASML firmasından tedarik ediyor. Dünyanın lider EUV döküm cihazı üreticisi ASML haliyle kritik ticari sırlara sahip.

    Gelen bilgilere göre firmanın Çin ofisinde çalışan bir kişi, işten istifa etmeden önce kritik bilgiler barındıran dosyaları da beraberinde götürdü. Litografi yazılımları kullanım döngüsü ekibinde yer alan bu kişinin litografi tarayıcıları ile ilgili dosyaları kopyaladığı iddia ediliyor.

    ASML gerekli makamlara olayı intikal ettirdi ve işin boyutu araştırılıyor. Çin devletinin bu işte parmağı olup olmadığı belli değil ancak geçtiğimiz aylarda Çin’in TSMC 7nm EUV sürecini taklit etmeyi başardığı gündeme gelmişti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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