ASML’nin ticari sırlarını Çinli çalışanı çaldı iddiası!

Tam Boyutta Gör Teknoloji sektöründe bir yeniliği sadece kendi elinde tutan veya bir alanda en iyi teknolojiye sahip olan firmaların en çok önem verdiği konu ticari sırların çalınması. Geçmiş dönemlerde ticari sırlarını çaldıran ve çalışanları ile davalık olan pek çok firma gördük. Şimdi de Hollandalı ASML gündemde.

ASML’de hırsızlık!

ASML ismi yonga dökümü için kritik bir öneme sahip. TSMC yonga üretiminde lider firma olsa da EUV döküm cihazlarını ASML firmasından tedarik ediyor. Dünyanın lider EUV döküm cihazı üreticisi ASML haliyle kritik ticari sırlara sahip.

Çin’de esrarengiz 7nm süreci 7 ay önce eklendi

Gelen bilgilere göre firmanın Çin ofisinde çalışan bir kişi, işten istifa etmeden önce kritik bilgiler barındıran dosyaları da beraberinde götürdü. Litografi yazılımları kullanım döngüsü ekibinde yer alan bu kişinin litografi tarayıcıları ile ilgili dosyaları kopyaladığı iddia ediliyor.

ASML gerekli makamlara olayı intikal ettirdi ve işin boyutu araştırılıyor. Çin devletinin bu işte parmağı olup olmadığı belli değil ancak geçtiğimiz aylarda Çin’in TSMC 7nm EUV sürecini taklit etmeyi başardığı gündeme gelmişti.

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