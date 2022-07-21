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    Çinliler şimdi de TSMC’yi kopyaladı

    Çinli SMIC’in yeni yongalarını inceleyen kaynaklar sürpriz bir şekilde 7nm süreci izleri bulmuş. Erişimi olmamasına rağmen Çin’in nasıl bu süreci elde edebildiği merak konusu.
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    TSMC
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    Geçtiğimiz yıllarda Çin en çok Batılı firmaların ürünlerini kopyalaması ile gündeme gelirdi. Daha ucuz olan bu ürünler haliyle asılların satışlarını baltalar ve nihayetinde telif hakkı davaları ile sonuçlanırdı.

    Sonrasında kendi teknoloji ağını geliştiren ve artık örnek alınacak yenilikler geliştiren Çin ne var ki ABD ambargosu karşısında çaresiz kaldı. Devletin milyarlarca dolarlık desteği ile çalışmalar yapılsa da bir yere kadar gidiyor. Sonunda iş yine kopyalamaya dönüyor.

    Çin’de TSMC kopyası

    MinerVa madencilik firması için SMIC tarafından 7nm sürecinde üretilen bir ASIC yongası büyük merak uyandırdı. SMIC firmasının ambargo yüzünden ancak 14nm sürecinde üretim yapabilecek ekipmanlara sahip olması bu merakın en büyük sebebiydi.

    Yonganın bileşenlerini inceleyen kaynaklar aslında TSMC sürecinin birebir kopyası ile karşılaşmış. SMIC’in bu sürece nasıl erişebildiği merak konusu. Intel, TSMC ve Samsung ile karşılaştırıldığında 7nm DUV süreci olduğu kanısına varılmış. Döküm devleri hali hazırda 7nm+ EUV sürecinde üretim yaptığı için en az iki nesil önce bir süreç olduğu söylenebilir. Muhtemelen Çin ikinci el döküm makineleri pazarında bu cihazlara erişim sağlayabildi.

    Kopya da olsa SMIC’in 7nm sürecini daha da geliştireceği ifade ediliyor. Böylece HiSilicon gibi ambargo nedeniyle yara alan Çinli yonga tasarımcıları yeniden iddialı konuma gelebilir ve haliyle Huawei de bundan büyük fayda sağlar.

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    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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