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    Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz

    Çin Yeni Yılı'na özel Ubisoft kampanyası başladı. 2015 yılında yayınlanan Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Mağazası'nda ücretsiz olarak erişilebilir durumda.
    09 Şubat 2021, 21:41 (Güncellendi, 1 hf.)
    4,1b
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    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz
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    Yayıncılığını Ubisoft Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Climax Studios'un yaptığı Assassin's Creed Chronicles: China oyunu Ubisoft Store'da ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

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    Ubisoft Çin Yeni Yılı'na özel olarak Ubisoft Store üzerinden Assassin's Creed Chronicles: China'yı ücretsiz yaptı. Oyun, 16 Şubat saat 17:00'a kadar ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Oyunu o tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.

    Oyunun ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Yeni 2,5D gizlilik odaklı oynanışla, göz alıcı 16. yüzyıl Çin'inde Shao Jun olarak Çin İmparatorundan intikam alın:

    • Bir imparatorluğun çöküşüne şahit olun.
    • Ünlü tarihi kişilerle tanışıp Ming Hanedanı dönemindeki Çin’i keşfedin
    • Eşsiz sanat yönetiminin keyfini çıkarın.
    • Geleneksel fırça resimleriyle canlandırılan çarpıcı güzellikteki Çin’e adım atın
    • Gizlilikte yeni boyut.
    • Usta bir Suikastçı olmanın heyecanını 2.5D ile yaşayın. Dikkat çekmemek için gizlice ilerleyip saklanın ve düşmanlarınızı ıslık ve kostümlerle kandırın
    • Hızlı ve akıcı bir 'saldırı rotası' deneyimi.
    • Tehlikeden kaçarken, engelleri aşarken ve gizlice tırmanırken bir Suikastçı olarak hareket etmenin özgürlüğünü hissedeceksiniz
    • Shao Jun’un silahları elinizin altında.
    • Shao Jun'un zarif ve güçlü silahlarını kullanın: yakın dövüş sanatları, güçlü bir Kian Kılıcı ve gizli Ayakkabı Bıçağı
    • Birçok farklı düzlemde hareket edin.
    • Çevrenizdeki farklı katmanlar arasında geçiş yaparak ihtiyaçlarınıza göre doğru yolu seçin


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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kasmayın boşa ,yoğunluk var sanırım. Açılmıyor uygulamada bile.
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    A ANIL.K 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://store.ubi.com/on/demandware.store/Sites-tr_ubisoft-Site/en_TR/Product-Variation?pid=56c4947f88a7e300458b4682&amp;dwvar_56c4947f88a7e300458b4682_Platform=pcdl&amp;edition=China&amp;source=detail
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    M matador_mirkhan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bulamadım linkte?
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