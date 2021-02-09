120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

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Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat listesi belli oldu. Bu ay toplamda 120 TL değerinde beş farklı oyun ücretsiz olarak veriliyor.

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Bu ay verilen oyunlara baktığımızda Table Manners, Stealth Bastard Deluxe, Spinch, Monster Prom ve Swimsanity! oyunlarını görüyoruz. Oyunların detaylarını ayrıntılı olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

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Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Spinch

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Çoklu yollar, ışıltılı seviyeler ve karmaşık engellerin yer aldığı yeni bir ekolojinin derinlerine inin. Materyal dünyanın ötesine geçin ve kayıp yavrularını kurtarma arayışıyla yanıp tutuşan hiper çevik organizma Spinch formuna bürünün. (1 Mart’a kadar)

Stealth Bastard Deluxe

İnce zekânız ve bir çift görünmezlik gözlüğünüz ile göreviniz, küçük kırılgan hayatınızı yok etmeye kararlı ölümcül tesise gizlice girmek. (1 Mart’a kadar)

Monster Prom: Hotseat

Absürt ve komik olaylar yaşayın, özelliklerinizi geliştirin ve sınıf arkadaşlarınızdan birinin gönlünü çelin. (1 Mart’a kadar)

Swimsanity! Couch Party Edition

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8 aksiyon dolu oyun moduna sahip bir su altı nişancı oyunu olan Swimsanity!’de hayatta kalmak için çok çeşitli eşsiz güçlendiriciler ve silahlar kullanan kahramanımız Mooba iş başında. (1 Mart’a kadar)

Table Manners

Beklediğiniz gece geldi; birisiyle randevunuz var ve bildiğiniz en şık restorana gideceksiniz ancak şöyle bir sorun var: Marifetli bir şekilde felaketlere yol açan gövdesiz bir elsiniz! (1 Mart’a kadar)

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