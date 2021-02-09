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    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Şubat ayı Amazon Prime Gaming oyunları açıklandı. Bu ay toplamda 120 TL değerinde 5 farklı oyun veriliyor.
    09 Şubat 2021, 15:40 (1 hf.)
    16,7b
    1
    18
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat listesi belli oldu. Bu ay toplamda 120 TL değerinde beş farklı oyun ücretsiz olarak veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu"

    Bu ay verilen oyunlara baktığımızda Table Manners, Stealth Bastard Deluxe, Spinch, Monster Prom ve Swimsanity! oyunlarını görüyoruz. Oyunların detaylarını ayrıntılı olarak aşağıda bulabilirsiniz.

    Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    Spinch

    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Çoklu yollar, ışıltılı seviyeler ve karmaşık engellerin yer aldığı yeni bir ekolojinin derinlerine inin. Materyal dünyanın ötesine geçin ve kayıp yavrularını kurtarma arayışıyla yanıp tutuşan hiper çevik organizma Spinch formuna bürünün. (1 Mart’a kadar)

    Stealth Bastard Deluxe

    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    İnce zekânız ve bir çift görünmezlik gözlüğünüz ile göreviniz, küçük kırılgan hayatınızı yok etmeye kararlı ölümcül tesise gizlice girmek. (1 Mart’a kadar)

    Monster Prom: Hotseat 

    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Absürt ve komik olaylar yaşayın, özelliklerinizi geliştirin ve sınıf arkadaşlarınızdan birinin gönlünü çelin. (1 Mart’a kadar)

    Swimsanity! Couch Party Edition

    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    8 aksiyon dolu oyun moduna sahip bir su altı nişancı oyunu olan Swimsanity!’de hayatta kalmak için çok çeşitli eşsiz güçlendiriciler ve silahlar kullanan kahramanımız Mooba iş başında. (1 Mart’a kadar)

    Table Manners

    120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Beklediğiniz gece geldi; birisiyle randevunuz var ve bildiğiniz en şık restorana gideceksiniz ancak şöyle bir sorun var: Marifetli bir şekilde felaketlere yol açan gövdesiz bir elsiniz! (1 Mart’a kadar)



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    L logi666leboss (serhat agar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Askaparta
    7 liraya ne bekliyon red dead redemption mı verecekti. ne kadar ekmek o kadar köfte. kaldı ki zamanında sırf bu oyunları oynayabilmek için atari salonlarını doldururduk.
    7 liraya ne bekliyon red dead redemption mı verecekti. ne kadar ekmek o kadar köfte. kaldı ki zamanında sırf bu oyunları oynayabilmek için atari salonlarını dol...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Eeltorm
    alma mecburunda değilsin.
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    Hudson51 (Durukan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Alperk87
    İşte hocam TR de okuma ve anlama eksikliği üzerine örnek gösterilebilir o arkadaşlar...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    9 9unkarekoku 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon basics ürünleri de gelse ne iyi olur. Ücretsiz için demiyorum tabii Türkiye'de satışa çıksa keşke.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu güzel haber
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    C Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Prime Üyeliği çok uygun fiyata. Oyun verdiklerini bilmiyordum.



    İleride belki Amazon Prime Plus çıkartıp,



    Daha iyi oyunlar

    Daha iyi Prime Video kütüphanesi

    Daha iyi Prime müzik hizmeti verebilir.



    Standart Prime da gönül isterdi ki bunlar olsun ama akıl var mantık var.



    Amazon Almanya 7,99

    Içeriği :



    Amazon Prime Müzik Standart



    Amazon Prime Video



    Amazon Prime Photo ile Sınırsız Sayıda Foto yu Cloud hizmetine yükleme



    Twitch Prime ile bir yayıncıya üyelik. (2.5 dolar alıyor yayıncı)

    Amazon Prime ile 1-2 güne Hızlı Teslimat



    Amazon Prime ile Ücretsiz Ürün geri gönderme.



    Hatta Ups gotururseniz ürünün paketlenmesini bile Ups yapıyor.
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    E Eeltorm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vermeseydi daha iyiymiş.
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Eeltorm
    alma mecburunda değilsin.
    Yanıtla +9
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu iyi haber
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon hadi amaaaaa, oyunun, filmin, dizin hala yetersiz. Daha iyi ve fazla istiyoruz.
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    L logi666leboss (serhat agar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Askaparta
    7 liraya ne bekliyon red dead redemption mı verecekti. ne kadar ekmek o kadar köfte. kaldı ki zamanında sırf bu oyunları oynayabilmek için atari salonlarını doldururduk.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberin küçük resmine (thumbnail'ına) bayıldım. Arkaplan rengi mor "gaming" yazılmış, çok yakışmış
    Yanıtla +1
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    R R0llingMan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tıklamaya değmez
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberin tam altındaki habere gözü takılanlar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    C Chillout 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Neden karşılığını alamadığı anlamış olduk böylecene bu oyun haberiyle
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