Netflix'in Assassin's Creed dizisinden beklenen haber geldi

Assassin's Creed Dizisi, Antik Roma'da Geçecek
Hatırlarsanız birkaç hafta önce ortaya çıkan haberlerde, dizinin Antik Roma döneminde geçeceği öne sürülmüştü. Çekimlerin başlaması vesilesiyle paylaşılan resmi bilgiler, bu söylentiyi doğruladı. Assassin's Creed dizisi gerçekten de Antik Roma'da geçecek. İmparator Nero ve akıl hocası Genç Seneca gibi Roma tarihinde önemli yer tutan figürler de dizide yer alacak. Hikâyenin merkezinde ise bir grup genç kararter olacak.
Assassin's Creed serisi daha önce pek çok farklı dönemi ele almış olsa da Antik Roma'da geçen bir oyun yapılmamıştı. Bu da dizinin spesifik bir oyunun uyarlaması olmayacağı anlamına geliyor.
Assassin's Creed dizisini Roberto Patino ve David Wiener hazırlıyor. Roberto Patino, Westworld ve Sons of Anarchy gibi dizilerin senarist ekibinde yer almış bir isim. David Wiener ise daha önce Halo'nun dizi uyarlamasında senarist ve yapımcı olarak görev almıştı. Ayrıca kendisi 2020 yılında çıkan Cesur Yeni Dünya (Brave New World) uyarlamasının da yaratıcılarından biriydi.
Chernobly dizisinden tanıdığımız Johan Renck'in yöneteceği dizinin başrolünde genç oyuncu Toby Wallace (The Bikeriders) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris gibi isimler eşlik ediyor.
