    Netflix'in Assassin's Creed dizisinden beklenen haber geldi

    Netflix tarafından hazırlanan Assassin's Creed dizisi, ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. Prodüksiyonun başlamasıyla birlikte hikâyenin hangi dönemde geçeceği de belli oldu.

    Netflix'in Assassin's Creed dizisinden beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Netflix'in ilk olarak 2020 yılında duyurduğu Assassin's Creed dizisinin prodüksiyon aşamasına geçmesi neredeyse altı yıl almış olsa da uzun süredir beklenen o haber sonunda geldi. Netflix çatısı altında hazırlanan Assassin's Creed dizisinin çekimlerine nihayet başlandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte dizinin hikâyesine ve oyuncu kadrosuna dair yeni detaylar da paylaşıldı.

    Assassin's Creed Dizisi, Antik Roma'da Geçecek

    Hatırlarsanız birkaç hafta önce ortaya çıkan haberlerde, dizinin Antik Roma döneminde geçeceği öne sürülmüştü. Çekimlerin başlaması vesilesiyle paylaşılan resmi bilgiler, bu söylentiyi doğruladı. Assassin's Creed dizisi gerçekten de Antik Roma'da geçecek. İmparator Nero ve akıl hocası Genç Seneca gibi Roma tarihinde önemli yer tutan figürler de dizide yer alacak. Hikâyenin merkezinde ise bir grup genç kararter olacak.

    Assassin's Creed serisi daha önce pek çok farklı dönemi ele almış olsa da Antik Roma'da geçen bir oyun yapılmamıştı. Bu da dizinin spesifik bir oyunun uyarlaması olmayacağı anlamına geliyor.

    Assassin's Creed dizisini Roberto Patino ve David Wiener hazırlıyor. Roberto Patino, Westworld ve Sons of Anarchy gibi dizilerin senarist ekibinde yer almış bir isim. David Wiener ise daha önce Halo'nun dizi uyarlamasında senarist ve yapımcı olarak görev almıştı. Ayrıca kendisi 2020 yılında çıkan Cesur Yeni Dünya (Brave New World) uyarlamasının da yaratıcılarından biriydi.

    Chernobly dizisinden tanıdığımız Johan Renck'in yöneteceği dizinin başrolünde genç oyuncu Toby Wallace (The Bikeriders) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris gibi isimler eşlik ediyor.

