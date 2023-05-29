Assassin’s Creed Mirage zamlandı mı zamlanmadı mı? Kafalar karıştı

Assassin’s Creed Mirage fiyatı nedir?
İlk olarak 329TL ile ön siparişe başlayan Assassin’s Creed Mirage oyunu sonrasında 589TL seviyesine fırladı. Ubisoft ve PlayStation mağazalarında oyun 589TL iken Xbox mağazasında 849TL ve Epic Games mağazasında ise 999TL olarak karşımıza çıktı.
Yaşanan keşmekeş oyuncuların da kafasını karıştırıyor. Fiyat çıkış tarihinde 589TL olarak revize edilecek mi yoksa alternatif fiyat seviyesine mi çıkacak bilinmiyor. Eğer ikinci ihtimal gerçekleşirse ilk duyurulan fiyatın 3 katına çıkmış olacak. Bu da oyuncular açısından iyi bir durum değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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