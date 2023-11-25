Ubisoft net mesaj verdi: Kaliteli oyun isteyen reklamları izler

Özellikle global enflasyonun da etkisiyle artık premium oyun geliştirme maliyetleri inanılmaz arttı. GTA 6 geliştirme maliyetlerinin milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Bundan sonraki dönemde de iddialı yapımlarda milyar dolarlık maliyetler olağan hale gelecek. Elbette bunun yansıması da oyuncuya oluyor.

Ubisoft oyunlarında reklam dönemi

Oyun yapımcıları yeni dönemde oyun fiyatlarının 80$ seviyesine kadar çıkacağına dair oyuncuları uyarıyor. Ne var ki fiyatlara zam yapmak çözüm olmayacak. Bu kez devreye oyun içi reklamların girme ihtimali artıyor.

Epic Games mağazasında şok fiyatlandırma 4 gün önce eklendi

Ubisoft tarafından test edildiği iddia edilen yeni konseptte oyuncular oyun esnasında menüye veya haritaya geçiş yaptığında 3 saniyeliğine reklam beliriyor. Sonrasında ise gidilecek olan ekran geliyor. Örneğin bazı Assassin’s Creed oyunlarında bu reklamlara rastlanmış.

Konu sosyal medyada tepki alınca Ubisoft teknik bir hata olduğunu duyurdu ancak pek çok oyuncunun bu ekranı gördüğü belirtiliyor. Bu bakımdan bazı şeylerin en azından fikir aşamasında olduğu düşünülüyor. Hatta reklamsız abonelik seçeneklerinin ya da reklamlı paketlerin olabileceğini düşünenler de mevcut.

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Ubisoft oyunlarına reklam mı geliyor?