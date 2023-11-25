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    Ubisoft net mesaj verdi: Kaliteli oyun isteyen reklamları izler

    Ubisoft oyunlarında reklam gösterimi olacağı iddiası sosyal medyada yankı buldu. Bazı oyunlarda menü geçişi esnasında gelen tam ekran reklamlar yeni bir dönemin habercisi gibi.
    Ubisoft
    Özellikle global enflasyonun da etkisiyle artık premium oyun geliştirme maliyetleri inanılmaz arttı. GTA 6 geliştirme maliyetlerinin milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Bundan sonraki dönemde de iddialı yapımlarda milyar dolarlık maliyetler olağan hale gelecek. Elbette bunun yansıması da oyuncuya oluyor.

    Ubisoft oyunlarında reklam dönemi

    Oyun yapımcıları yeni dönemde oyun fiyatlarının 80$ seviyesine kadar çıkacağına dair oyuncuları uyarıyor. Ne var ki fiyatlara zam yapmak çözüm olmayacak. Bu kez devreye oyun içi reklamların girme ihtimali artıyor.

    Ubisoft tarafından test edildiği iddia edilen yeni konseptte oyuncular oyun esnasında menüye veya haritaya geçiş yaptığında 3 saniyeliğine reklam beliriyor. Sonrasında ise gidilecek olan ekran geliyor. Örneğin bazı Assassin’s Creed oyunlarında bu reklamlara rastlanmış.

    Konu sosyal medyada tepki alınca Ubisoft teknik bir hata olduğunu duyurdu ancak pek çok oyuncunun bu ekranı gördüğü belirtiliyor. Bu bakımdan bazı şeylerin en azından fikir aşamasında olduğu düşünülüyor. Hatta reklamsız abonelik seçeneklerinin ya da reklamlı paketlerin olabileceğini düşünenler de mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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