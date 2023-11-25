Ubisoft net mesaj verdi: Kaliteli oyun isteyen reklamları izler

Ubisoft oyunlarında reklam dönemi
Oyun yapımcıları yeni dönemde oyun fiyatlarının 80$ seviyesine kadar çıkacağına dair oyuncuları uyarıyor. Ne var ki fiyatlara zam yapmak çözüm olmayacak. Bu kez devreye oyun içi reklamların girme ihtimali artıyor.
Ubisoft tarafından test edildiği iddia edilen yeni konseptte oyuncular oyun esnasında menüye veya haritaya geçiş yaptığında 3 saniyeliğine reklam beliriyor. Sonrasında ise gidilecek olan ekran geliyor. Örneğin bazı Assassin’s Creed oyunlarında bu reklamlara rastlanmış.
Konu sosyal medyada tepki alınca Ubisoft teknik bir hata olduğunu duyurdu ancak pek çok oyuncunun bu ekranı gördüğü belirtiliyor. Bu bakımdan bazı şeylerin en azından fikir aşamasında olduğu düşünülüyor. Hatta reklamsız abonelik seçeneklerinin ya da reklamlı paketlerin olabileceğini düşünenler de mevcut.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.