Assassin's Creed serisi rekor kırdı: Valhalla beklentileri aştı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Ubisoft'un merakla beklenen younu Assassin’s Creed Mirage, bu yıl PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S ve Amazon Luna gibi birçok platformda çıkış yapacak. Öyle ki dev yapımcı, Codename Red, Hexe, Jade, Invictus ve Infinity dahil olmak üzere serinin yeni yapımları üzerinde de hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Ubisoft, Assasin's Creed serisinin rekor kırdığı 2022-2023 yılını içeren mali sonuçlarını paylaştı.

Assassin's Creed Valhalla beklentileri aştı

Bildirilenlere göre Assassin's Creed Valhalla, benzer bir zaman diliminde Origins'ten yüzde 44 ve Odyssey'den yüzde 19 daha fazla oyuncu kaydetti. Ayrıca popüler yapım, toplam satışlarda Origins'i yüzde 82 ve Odyssey'i yüzde 61 geride bırakarak üçlemedeki en başarılı oyun olmayı başardı.

Muhtemelen bu başarı, Assasin's Creed Valhalla için sunulan Wrath of the Druids , The Siege of Paris ve Dawn of Ragnarök genişleme paketlerinden kaynaklanıyor. Nitekim Valhalla, üçlemedeki en fazla destek alan oyunlardan biri oldu.

Ubisoft, 2023 yılından umutlu

2022 ve 2023 yılını içeren kazanç açıklamalarına göre Ubisoft, yıldan yıla net satışlarda yüzde 18, digital satışlarda yüzde 11 ve geçmişe dönük satışlarda yüzde 30 gerileme kaydetti. Oyun içi satın alımlar ise, geçen yıla kıyasla yüzde 23 oranında artış yaşandı. Bilmeyenler için dev yapımcı, önümüzdeki birkaç yıl içinde maliyetleri 200 milyon euro'ya kadar düşürmeye yönelik adımlar atıyor. Bu noktada stüdyonun toplam iş gücü, Eylül 2022'ye kıyasla 700'den fazla azaldı.

Bu noktada Ubisoft, 2023 ve 2024 yılı aralığında "iyi" ilerlediğini ve önümüzdeki mali yılda çıkacak birkaç büyük oyunla birlikte bu başarının devam edeceğini söylüyor. Bunlar arasında, Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, Skull and Bones, The Crew Motorfest, The Division Resurgence, XDefiant dahil olmak üzere henüz duyurulmayan büyük bir yapım da bulunuyor.

