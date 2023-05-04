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    Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı

    Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı. Peki merakla beklenen yapım, ne zaman çıkacak? İşte detaylar
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    Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Assassin’s Creed’in merakla beklenen yeni oyunu Assassin’s Creed Mirage, bu yıl PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S ve Amazon Luna gibi birçok platformda çıkış yapacak. Bugün ise GameStop çalışanı olduğunu iddia eden bir Reddit kullanıcısı, Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihine yönelik ikna edici bir görüntü paylaştı. 

    Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı

    Paylaşılan fotoğrafta Street Fighter 6, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Pikmin 4, Hogwarts Legacy (Switch versiyonu), Madden NFL 24, Armored Core VI gibi bazı oyunların çıkış tarihleri ve pazarlama bilgileri yer alıyor. Ancak şaşırtıcı bir biçimde bu listeye henüz çıkış tarihi açıklanmayan Assasin's Creed Mirage'ın da dahil edildiğini görüyoruz.

    Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre merakla beklenen yapım, 2023 yılının Ağustos ayında oyuncular ile buluşacak. Ayrıca yeni sızıntı, Assasin's Creed Mirage hakkındaki daha önceki söylentileri de doğruluyor. Aralık 2022'de yaptığı paylaşımda güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız gazeteci Tom Henderson, Ağustos ayına işaret ederek gecikmeler yaşanabileceğini söylemişti.

    Assassin's Creed Mirage'ın ilk etapta Assassin's Creed Valhalla için bir genişleme paketi olacağı söyleniyordu. Ancak bunun yerine bağımsız bir oyun olarak satışa çıkacak. Valhalla'dan birkaç yıl öncesini konu alacak yapımda, Basim İbn İshak (Basim Ibn Ishaq) karakterinin yolculuğuna tanık olacağız. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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