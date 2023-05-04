Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı
Paylaşılan fotoğrafta Street Fighter 6, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Pikmin 4, Hogwarts Legacy (Switch versiyonu), Madden NFL 24, Armored Core VI gibi bazı oyunların çıkış tarihleri ve pazarlama bilgileri yer alıyor. Ancak şaşırtıcı bir biçimde bu listeye henüz çıkış tarihi açıklanmayan Assasin's Creed Mirage'ın da dahil edildiğini görüyoruz.
Assassin's Creed Mirage'ın ilk etapta Assassin's Creed Valhalla için bir genişleme paketi olacağı söyleniyordu. Ancak bunun yerine bağımsız bir oyun olarak satışa çıkacak. Valhalla'dan birkaç yıl öncesini konu alacak yapımda, Basim İbn İshak (Basim Ibn Ishaq) karakterinin yolculuğuna tanık olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah