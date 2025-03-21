Assassin's Creed Shadows çıkış gününde 1 milyon oyuncuyu geçti

Steam'de de eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı
SteamDB'ye göre, Assassin's Creed Shadows'un çıkış günü platformda 41.412 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Mevcut eğilim devam ederse, oyun bu hafta sonu Assassin's Creed Odyssey'nin Steam'deki 62.069 eş zamanlı zirve rekorunu devirecek. Oyun, Steam’de %81 oranında çok olumlu puan aldı. Olumsuz bildirimlerin çoğu, Ubisoft sunucularından kaynaklı.
Assassin's Creed Shadows, PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X/S, PS5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna için çıkış yaptı.Kaynakça https://x.com/assassinscreed/status/1902802072640295067 https://steamdb.info/app/3159330/charts/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!