2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör Ubisoft, dün çıkış yapan Assassin's Creed Shadows oyununun birkaç saat içinde 1 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu. Önemli kilometre taşını ana geliştirici Ubisoft Quebec, sosyal medya üzerinden “Kanada'da saat daha 16:00 bile olmadı, Assassin's Creed Shadows 1 milyon oyuncu sınırını çoktan geçti. Feodal Japonya'daki bu maceraya katıldığınız için kalbimizin derinliklerinden teşekkürler. Bu yolculuğa sizinle başlamak için fazlasıyla heyecanlıyız!” mesajıyla duyurdu.

Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 ay önce eklendi

Steam'de de eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı

SteamDB'ye göre, Assassin's Creed Shadows'un çıkış günü platformda 41.412 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Mevcut eğilim devam ederse, oyun bu hafta sonu Assassin's Creed Odyssey'nin Steam'deki 62.069 eş zamanlı zirve rekorunu devirecek. Oyun, Steam’de %81 oranında çok olumlu puan aldı. Olumsuz bildirimlerin çoğu, Ubisoft sunucularından kaynaklı.

Assassin's Creed Shadows, PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X/S, PS5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna için çıkış yaptı.

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Assassin's Creed Shadows çıkış gününde 1 milyon oyuncuyu geçti