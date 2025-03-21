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    Anlık Bildirim

    Assassin's Creed Shadows çıkış gününde 1 milyon oyuncuyu geçti

    Assassin's Creed Shadows, uzun bekleyiş ve ertelemelerin ardından nihayet çıkış yaptı. Ubisoft, oyunun bir gün geçmeden 1 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu.
    Assassin's Creed Shadows 1 milyon oyuncuyu geçti Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, dün çıkış yapan Assassin's Creed Shadows oyununun birkaç saat içinde 1 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu. Önemli kilometre taşını ana geliştirici Ubisoft Quebec, sosyal medya üzerinden “Kanada'da saat daha 16:00 bile olmadı, Assassin's Creed Shadows 1 milyon oyuncu sınırını çoktan geçti. Feodal Japonya'daki bu maceraya katıldığınız için kalbimizin derinliklerinden teşekkürler. Bu yolculuğa sizinle başlamak için fazlasıyla heyecanlıyız!” mesajıyla duyurdu.

    Steam'de de eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı

    SteamDB'ye göre, Assassin's Creed Shadows'un çıkış günü platformda 41.412 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Mevcut eğilim devam ederse, oyun bu hafta sonu Assassin's Creed Odyssey'nin Steam'deki 62.069 eş zamanlı zirve rekorunu devirecek. Oyun, Steam’de %81 oranında çok olumlu puan aldı. Olumsuz bildirimlerin çoğu, Ubisoft sunucularından kaynaklı.

    Assassin's Creed Shadows, PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X/S, PS5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna için çıkış yaptı.

    Kaynakça https://x.com/assassinscreed/status/1902802072640295067 https://steamdb.info/app/3159330/charts/
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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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