Assassin's Creed Shadows sızıntılarına Ubisoft'tan açıklama

- Ubisoft: Oyunun nihai kalitesini yansıtmıyor, yamalar üzerinde çalışıyoruz
- Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
- Assassin's Creed Shadows minimum sistem gereksinimleri
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Ubisoft: Oyunun nihai kalitesini yansıtmıyor, yamalar üzerinde çalışıyoruz
Ubisoft’un açıklamasına göre Assassin's Creed Shadows hâlâ tamamlanmadı, yamalarla en iyi hale getirilmeye çalışılıyor. Şirket, sızdırılan oyun içi görüntülerin de oyunun nihai kalitesini temsil etmediğini belirtti.
Sızdırılan kopyalar, Ubisoft'un Assassin's Creed Shadows'un karşılaştığı gecikmelerden önce lansmana hazırladığı fiziksel medyadan olabilir. Oyunun başta Kasım 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak daha sonra Şubat 2025'e ertelendi. Sonrasında bir gecikme daha oldu; Mart 2025'e ertelendi.
Bu arada, Ubisoft Assassin's Creed Shadows ön siparişlerinin çok iyi gittiğini, serinin ikinci en başarılı oyunu olan Assassin's Creed Odyssey’e benzer performans gösterdiğini paylaştı.
Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
Assassin's Creed Shadows'un 20 Mart'ta PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna’ya çıkışı planlanıyor.
Assassin's Creed Shadows minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX 5700 8GB
- DirectX: Sürüm 12
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