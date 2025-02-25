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    Assassin's Creed Shadows sızıntılarına Ubisoft'tan açıklama

    Assassin's Creed Shadows, ertelenmezse 20 Mart'ta çıkış yapacak. Ancak, beklenmedik şekilde oyun içi görüntüler şimdiden internette dolaşmaya başladı. Ubisoft, sızıntılara ilişkin açıklamada bulundu.
    Assassin's Creed Shadows sızıntı Ubisoft açıklama Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda bazı açık artırma siteleri, Assassin's Creed Shadows'un kopyalarını sunarken görüldü, kısa bir süre sonra da sosyal medya platformlarında oyun içi görüntüler paylaşılmaya başlandı. Ubisoft sızıntıları doğruladı ve oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyuncuları uyardı.

    Ubisoft: Oyunun nihai kalitesini yansıtmıyor, yamalar üzerinde çalışıyoruz

    Ubisoft’un açıklamasına göre Assassin's Creed Shadows hâlâ tamamlanmadı, yamalarla en iyi hale getirilmeye çalışılıyor. Şirket, sızdırılan oyun içi görüntülerin de oyunun nihai kalitesini temsil etmediğini belirtti.

    Sızdırılan kopyalar, Ubisoft'un Assassin's Creed Shadows'un karşılaştığı gecikmelerden önce lansmana hazırladığı fiziksel medyadan olabilir. Oyunun başta Kasım 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak daha sonra Şubat 2025'e ertelendi. Sonrasında bir gecikme daha oldu; Mart 2025'e ertelendi.

    Bu arada, Ubisoft  Assassin's Creed Shadows ön siparişlerinin çok iyi gittiğini, serinin ikinci en başarılı oyunu olan Assassin's Creed Odyssey’e benzer performans gösterdiğini paylaştı.

    Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Shadows'un 20 Mart'ta PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna’ya çıkışı planlanıyor.

    Assassin's Creed Shadows minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX 5700 8GB
    • DirectX: Sürüm 12
    Kaynakça https://www.neowin.net/news/ubisoft-warns-players-of-assassins-creed-shadows-spoilers-as-footage-from-early-copies-leak/ https://store.steampowered.com/app/3159330/Assassins_Creed_Shadows/
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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