Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Assassin’s Creed Shadows PC sistem gereksinimleri
- Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
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Assassin’s Creed Shadows PC sistem gereksinimleri
Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Üstelik Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor.
2K ve üzeri çözünürlüklerde ise, minimum GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT ve RTX 4070 Ti / RX 7900 XT ekran kartları öneriliyor. Son olarak paylaşılan gereksinimler arasında SSD ve Windows 10/11 işletim sistemlerinin yer aldığını hatırlatalım.
Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi Mart 2025 olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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