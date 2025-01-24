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Tam Boyutta Gör gUbisoft Quebec tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Shadows, bildiğiniz gibi daha çıkmadan tartışmaların odağı haline geldi. Bu süreçte ise Mart 2025 ertelenen oyunun Assassin’s Creed serisine soluk getirmesi bekleniyor. Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı.

Assassin’s Creed Shadows PC sistem gereksinimleri

Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Üstelik Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor.

Tam Boyutta Gör Sistem gereksinimlerine gelirsek, kullanıcıların minimum çift kanal 16GB RAM, Ryzen 5 3600 / i7-8700K işlemci ve GTX 1070 / RX 5700 / Arc A580 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, Ryzen 5 5600X / i5-11600K işlemci ve RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580 yer alıyor. Üstelik bu donanımların 1080p için geçerli olduğunu söyleyelim.

2K ve üzeri çözünürlüklerde ise, minimum GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT ve RTX 4070 Ti / RX 7900 XT ekran kartları öneriliyor. Son olarak paylaşılan gereksinimler arasında SSD ve Windows 10/11 işletim sistemlerinin yer aldığını hatırlatalım.

Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi Mart 2025 olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.

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Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri açıklandı