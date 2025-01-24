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    Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi açıklandı. Yakın tarihte tekrar ertelenen oyun önümüzdeki Mart ayında geliyor.
    Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    gUbisoft Quebec tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Shadows, bildiğiniz gibi daha çıkmadan tartışmaların odağı haline geldi. Bu süreçte ise Mart 2025 ertelenen oyunun Assassin’s Creed serisine soluk getirmesi bekleniyor. Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı.

    Assassin’s Creed Shadows PC sistem gereksinimleri

    Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Üstelik Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor.

    Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sistem gereksinimlerine gelirsek, kullanıcıların minimum çift kanal 16GB RAM, Ryzen 5 3600 / i7-8700K işlemci ve GTX 1070 / RX 5700 / Arc A580 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, Ryzen 5 5600X / i5-11600K işlemci ve RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580 yer alıyor. Üstelik bu donanımların 1080p için geçerli olduğunu söyleyelim.

    2K ve üzeri çözünürlüklerde ise, minimum GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT ve RTX 4070 Ti / RX 7900 XT ekran kartları öneriliyor. Son olarak paylaşılan gereksinimler arasında SSD ve Windows 10/11 işletim sistemlerinin yer aldığını hatırlatalım.

    Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi Mart 2025 olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon  işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.

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