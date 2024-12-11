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    Xbox Game Awards indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

    Xbox ve PC oyuncuları için Xbox Game Awards indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 12 Aralık 2024. işte Xbox ve PC kullanıcıları için indirimdeki oyunlar...
    Xbox Game Awards indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar! Tam Boyutta Gör
    Yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Xbox Store'da Game Awards 2024 indirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu kısa süreliğine indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da Game Awards indirimleri başladı

    Xbox Store Game Awards indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'e varan indirimler sunuluyor. 12 Aralık'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 25 2.899 TL yerine 1449,99 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 359,55 TL, Far Cry 6 775 TL yerine 193,75 TL, Forza Horizon 5 999 TL yerine 499,50 TL ve Assassin’s Creed Valhalla 775 TL yerine 193 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

    Oyun Önceki Fiyatı İndirimli Fiyatı
    EA SPORTS FC 25 2.899 TL 1449,99 TL
    Cyberpunk 2077 799 TL 359,55 TL
    STAR WARS Jedi: Survivor 2.899 TL 1014,99 TL
    Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe Edition 550 TL 275 TL
    Forza Horizon 5 999 TL 499,50 TL
    Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition 2.999 TL 749,75 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    It Takes Two - Digital Version 1.499 TL 449,99 TL
    Far Cry® 6 775,00 TL 193,75 TL
    Resident Evil Village Gold Edition 1.749 TL 699,60 TL
    Assassin’s Creed Valhalla Deluxe 775 TL 193,75 TL
    Star Wars Outlaws 2.800 TL 1.820 TL
    Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION 800 TL 160 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    Dragon's Dogma 2 2.599 TL 1.429 TL
    Need for Speed™ Unbound 1.399 TL 139,99 TL
    Hellblade: Senua's Sacrifice 88 TL 26,40 TL
    Monster Hunter Rise Deluxe Edition 1.749 TL 577,17 TL
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 499 TL 99,80 TL
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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    Forumdan Konular

    dershane mi özel ders mi 10 yıldır paxil kullanıyorum ezan tersten okunursa ne olur türk telekom mühendis maaşları fiorino teyp kodu 4 haneli

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