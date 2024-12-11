Xbox Game Awards indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

Xbox Store'da Game Awards indirimleri başladı
Xbox Store Game Awards indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'e varan indirimler sunuluyor. 12 Aralık'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 25 2.899 TL yerine 1449,99 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 359,55 TL, Far Cry 6 775 TL yerine 193,75 TL, Forza Horizon 5 999 TL yerine 499,50 TL ve Assassin’s Creed Valhalla 775 TL yerine 193 TL'ye satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
|Oyun
|Önceki Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25
|2.899 TL
|1449,99 TL
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|359,55 TL
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.899 TL
|1014,99 TL
|Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe Edition
|550 TL
|275 TL
|Forza Horizon 5
|999 TL
|499,50 TL
|Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition
|2.999 TL
|749,75 TL
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL
|It Takes Two - Digital Version
|1.499 TL
|449,99 TL
|Far Cry® 6
|775,00 TL
|193,75 TL
|Resident Evil Village Gold Edition
|1.749 TL
|699,60 TL
|Assassin’s Creed Valhalla Deluxe
|775 TL
|193,75 TL
|Star Wars Outlaws
|2.800 TL
|1.820 TL
|Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION
|800 TL
|160 TL
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL
|Dragon's Dogma 2
|2.599 TL
|1.429 TL
|Need for Speed™ Unbound
|1.399 TL
|139,99 TL
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|88 TL
|26,40 TL
|Monster Hunter Rise Deluxe Edition
|1.749 TL
|577,17 TL
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|499 TL
|99,80 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?