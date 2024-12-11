Xbox Game Awards indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Xbox Store'da Game Awards 2024 indirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu kısa süreliğine indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da Game Awards indirimleri başladı

Xbox Store Game Awards indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'e varan indirimler sunuluyor. 12 Aralık'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 25 2.899 TL yerine 1449,99 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 359,55 TL, Far Cry 6 775 TL yerine 193,75 TL, Forza Horizon 5 999 TL yerine 499,50 TL ve Assassin’s Creed Valhalla 775 TL yerine 193 TL'ye satın alınabiliyor.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı! 6 gün önce eklendi

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

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