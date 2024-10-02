Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu
Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Ancak, özellikle Japon oyuncu topluluğu, tanıtım videolarındaki tarihi ve kültürel hatalar sebebiyle Ubisoft’a büyük tepkiler gösterdi.
Daha önce Ubisoft'un Assassin's Creed başkan yardımcısı ve yapımcısı Marc-Alexis Côté, "Deneyimimizi daha da geliştirmek ve bazı temel özelliklerimizi daha da ileriye taşımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulunmuş ve Ubisoft'un, Star Wars Outlaws sürümünden dersler aldıklarını ve oyunu daha da iyi hale getirmek için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.
Her iki iddia da doğru, ancak birkaç kelimenin ötesinde, geliştiriciler şirket içinde birkaç aydır gecikme için baskı yapıyorlardı ve bu sürecin, Outlaws'ın yayınlanmasına kadar gittiği belirtiliyor.. İçerden gelen bilgilere göre, Assassin's Creed Shadows şu an piyasaya sürülmek için yeterli seviyede değil ve ciddi hatalar barındırıyor.
Ancak bu hedefe ulaşabilmek için oyunun hatasız bir şekilde piyasaya sürülmesi gerektiği belirtiliyor. Gecikme, geliştirici ekibe gerekli düzenlemeleri yapmaları için zaman kazandırdı. Dolayısıyla Ubisoft’un bu zamanı iyi değerlendirerek oyunun 2025 Şubat ayında eksiksiz bir şekilde piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.