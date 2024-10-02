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    Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu

    Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihini 14 Şubat 2025 tarihine erteledi. Bu ertelemenin nedeni ise geçtiğimiz saatlerde belli oldu. İşte detaylar...
    Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Shadows, bildiğiniz gibi 2025 yılına ertelendi. Bu erteleme her ne kadar şok etkisi yaratsa da, oyunun daha fazla cilalanacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu.

    Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu

    Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Ancak, özellikle Japon oyuncu topluluğu, tanıtım videolarındaki tarihi ve kültürel hatalar sebebiyle Ubisoft’a büyük tepkiler gösterdi. 

    Daha önce Ubisoft'un Assassin's Creed başkan yardımcısı ve yapımcısı Marc-Alexis Côté, "Deneyimimizi daha da geliştirmek ve bazı temel özelliklerimizi daha da ileriye taşımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulunmuş ve Ubisoft'un, Star Wars Outlaws sürümünden dersler aldıklarını ve oyunu daha da iyi hale getirmek için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

    Her iki iddia da doğru, ancak birkaç kelimenin ötesinde, geliştiriciler şirket içinde birkaç aydır gecikme için baskı yapıyorlardı ve bu sürecin, Outlaws'ın yayınlanmasına kadar gittiği belirtiliyor.. İçerden gelen bilgilere göre, Assassin's Creed Shadows şu an piyasaya sürülmek için yeterli seviyede değil ve ciddi hatalar barındırıyor.

    Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, Star Wars: Outlaws oyunundaki hayal kırıklığının ardından başka bir başarısızlık yaşamak istemediği için bu ertelemeyi gerçekleştirme kararı aldı. Diğer tarafta Ubisoft, 10 milyonluk bir satış hedefi belirlemiş durumda. Dolayısıyla oyunun oyunu eksiksiz bir şekilde piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Ancak bu hedefe ulaşabilmek için oyunun hatasız bir şekilde piyasaya sürülmesi gerektiği belirtiliyor. Gecikme, geliştirici ekibe gerekli düzenlemeleri yapmaları için zaman kazandırdı. Dolayısıyla Ubisoft’un bu zamanı iyi değerlendirerek oyunun 2025 Şubat ayında eksiksiz bir şekilde piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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