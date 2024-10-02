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Tam Boyutta Gör Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Shadows, bildiğiniz gibi 2025 yılına ertelendi. Bu erteleme her ne kadar şok etkisi yaratsa da, oyunun daha fazla cilalanacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu.

Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu

Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Ancak, özellikle Japon oyuncu topluluğu, tanıtım videolarındaki tarihi ve kültürel hatalar sebebiyle Ubisoft’a büyük tepkiler gösterdi.

Daha önce Ubisoft'un Assassin's Creed başkan yardımcısı ve yapımcısı Marc-Alexis Côté, "Deneyimimizi daha da geliştirmek ve bazı temel özelliklerimizi daha da ileriye taşımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulunmuş ve Ubisoft'un, Star Wars Outlaws sürümünden dersler aldıklarını ve oyunu daha da iyi hale getirmek için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Her iki iddia da doğru, ancak birkaç kelimenin ötesinde, geliştiriciler şirket içinde birkaç aydır gecikme için baskı yapıyorlardı ve bu sürecin, Outlaws'ın yayınlanmasına kadar gittiği belirtiliyor.. İçerden gelen bilgilere göre, Assassin's Creed Shadows şu an piyasaya sürülmek için yeterli seviyede değil ve ciddi hatalar barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Star Wars: Outlaws oyunundaki hayal kırıklığının ardından başka bir başarısızlık yaşamak istemediği için bu ertelemeyi gerçekleştirme kararı aldı. Diğer tarafta Ubisoft, 10 milyonluk bir satış hedefi belirlemiş durumda. Dolayısıyla oyunun oyunu eksiksiz bir şekilde piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihini erteledi 6 gün önce eklendi

Ancak bu hedefe ulaşabilmek için oyunun hatasız bir şekilde piyasaya sürülmesi gerektiği belirtiliyor. Gecikme, geliştirici ekibe gerekli düzenlemeleri yapmaları için zaman kazandırdı. Dolayısıyla Ubisoft’un bu zamanı iyi değerlendirerek oyunun 2025 Şubat ayında eksiksiz bir şekilde piyasaya çıkması bekleniyor.

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Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği belli oldu