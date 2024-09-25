Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihini erteledi

Shadows, Sevgililer Günü'nde Steam'de çıkış yapacak
Ubisoft'un Assassin's Creed başkan yardımcısı ve yapımcısı Marc-Alexis Côté, "Deneyimimizi daha da geliştirmek ve bazı temel özelliklerimizi daha da ileriye taşımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" dedi. Ubisoft, Star Wars Outlaws sürümünden dersler aldıklarını ve oyunu daha da iyi hale getirmek için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.
Ayrıca geleneksel sezon geçiş modelide değişiyor. Ubisoft, "Tüm oyuncular 14 Şubat'ta aynı anda oyunun keyfini çıkarabilecek ve oyunu ön sipariş edenlere ilk genişleme ücretsiz olarak verilecek" dedi. Assassin's Creed Shadows, Obsidian'ın bir sonraki RPG'si Avowed'un 18 Şubat'ta piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün önce piyasaya sürülmüş olacak.
Microsoft, Avowed'un ertelenmesini geçen ay duyurarak oyuncuların birikmiş işlerine biraz nefes aldırmak istediğini ifade etmişti. Gecikme, Sucker Punch'ın 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen Ghost of Yotei'nin ilk görünümünü yayınlamasından sadece bir gün sonra geldi.
Assassin's Creed Shadows Japonya'da geçecek ve seride ikili kahramana sahip olan son oyun olacak. Oyuncular samuray Yasuke ve shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapabilecek. Shadows, 14 Şubat'ta PC, PS5 ve Xbox Series X / S'de piyasaya sürülecek. Ubisoft ayrıca bu yılın başlarında Shadows'un gelecekte macOS'a da geleceğini doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu