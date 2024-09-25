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Tam Boyutta Gör Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un planlanan 15 Kasım çıkış tarihini 14 Şubat 2025'e erteliyor. Haziran ayında 12 dakikalık bir oyun videosu paylaşan Ubisoft, bir sonraki Assassin's Creed oyununu yeni parkur ve gizlilik sistemlerini hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek erteledi.

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Ubisoft'un Assassin's Creed başkan yardımcısı ve yapımcısı Marc-Alexis Côté, "Deneyimimizi daha da geliştirmek ve bazı temel özelliklerimizi daha da ileriye taşımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" dedi. Ubisoft, Star Wars Outlaws sürümünden dersler aldıklarını ve oyunu daha da iyi hale getirmek için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

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Ayrıca geleneksel sezon geçiş modelide değişiyor. Ubisoft, "Tüm oyuncular 14 Şubat'ta aynı anda oyunun keyfini çıkarabilecek ve oyunu ön sipariş edenlere ilk genişleme ücretsiz olarak verilecek" dedi. Assassin's Creed Shadows, Obsidian'ın bir sonraki RPG'si Avowed'un 18 Şubat'ta piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün önce piyasaya sürülmüş olacak.

Microsoft, Avowed'un ertelenmesini geçen ay duyurarak oyuncuların birikmiş işlerine biraz nefes aldırmak istediğini ifade etmişti. Gecikme, Sucker Punch'ın 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen Ghost of Yotei'nin ilk görünümünü yayınlamasından sadece bir gün sonra geldi.

Assassin's Creed Shadows Japonya'da geçecek ve seride ikili kahramana sahip olan son oyun olacak. Oyuncular samuray Yasuke ve shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapabilecek. Shadows, 14 Şubat'ta PC, PS5 ve Xbox Series X / S'de piyasaya sürülecek. Ubisoft ayrıca bu yılın başlarında Shadows'un gelecekte macOS'a da geleceğini doğruladı.

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Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihini erteledi