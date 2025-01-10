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    Assassin's Creed Shadows yine ertelendi: Çıkış tarihi Mart 2025

    Uzun süredir beklenen Assassin's Creed Shadows, yapılan bir açıklamayla yeniden ertelendi. 14 Şubat tarihinde çıkması beklenen oyun artık 20 Mart 2025’te çıkacak.
    Assassin's Creed Shadows yine ertelendi: Çıkış tarihi Mart 2025 Tam Boyutta Gör
    Ubisoft’un büyük bir heyecanla beklenen oyunu Assassin’s Creed Shadows, bir kez daha ertelendi. Oyunun daha önce 14 Şubat 2025'te piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak yapılan son açıklamayla çıkış tarihi 20 Mart 2025 olarak güncellendi. Bu, oyunun ikinci ertelemesi. Başlangıçta 2024 tatil sezonunda çıkması planlanan oyun, geçtiğimiz aylarda 2025'e ertelenmişti.

    Ubisoft, ertelemenin gerekçesi olarak daha önce belirttiği sebebi tekrarlıyor: Geliştiriciler, daha önce serinin en büyük yapımı olarak tanımlanan oyunu geliştirmeye devam etmek için fazladan zaman kullandıklarını söylüyorlar. Şirket, topluluktan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve bu geri bildirimler doğrultusunda oyunu iyileştirdiklerini de belirtiyor.

    Ertelemenin asıl sebebi ne?

    Oyun dünyasına dair güvenilir kaynaklardan biri olan Variety, ertelemelerin arkasında başka nedenler olabileceğini öne sürüyor. Ubisoft’un bir süredir satılacağına dair söylentiler dolaşıyor ve şirketin, Assassin’s Creed Shadows’un bir hit olmasını sağlayarak potansiyel alıcıları etkilemek istediği düşünülüyor. Bu satın alma iddialarının bir ucunda ise Çinli Tencent yer alıyor.

    Ubisoft’un bir diğer büyük bütçeli oyunu olan Star Wars Outlaws, beklenen başarıyı yakalayamamış ve şirketin finansal stratejileri açısından bir hayal kırıklığı olmuştu. Bu bağlamda, Assassin’s Creed Shadows’un başarılı bir çıkış yapması, şirketin stratejik planları için kritik öneme sahip olabilir. Dolayısıyla firma, AC Shadows için ince eleyip sık dokuyor.

    Her ne kadar bu erteleme hayranlar için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, uzun vadede olumlu bir sonuç doğurabilir. AAA oyun geliştiricilerinin (Nintendo gibi birkaç istisna dışında) sıkça yaptığı gibi, hatalarla dolu bir oyunun piyasaya sürülmesindense, daha kaliteli ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunmak daha iyi bir tercih olacaktır. Özellikle oyun hakkın ayrık görüşlerin çok olduğu bir dönemde.

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