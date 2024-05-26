Yeni ücretsiz FPS oyunu XDefiant, Ubisoft'a tarihinde bir ilki yaşattı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ubisoft'un oynaması ücretsiz shooter oyunu XDefiant, çıkış yaptıktan sonraki iki buçuk saat içinde 1 milyon benzersiz oyuncuya ulaştı. Kaçınılmaz olarak, sunucularda yoğunluk yaşandı ancak 8-10 saat içerisinde sorun çözüldü.

XDefiant'ın sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. önce eklendi

2.5 saatte 1 milyon oyuncu

XDefiant, Ubisoft’un 1 milyon benzersiz oyuncuya ulaşan en hızlı oyunu oldu. Bununla da bitmiyor; oyun, 48 saat içinde tüm platformlarda 3 milyondan fazla benzersiz oyuncu, yaklaşık 300.000 eşzamanlı oyuncuya ulaştı.

Hatırlatma açısından, Respawn Entertainment'ın 2019’da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapan Apex Legends oyunu sekiz saatte 1 milyon benzersiz oyuncuyu geçmiş, 24 saatte 2.5 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

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Ücretsiz FPS oyunu XDefiant, Ubisoft'a tarihinde bir ilki yaşattı