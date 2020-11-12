Assassin's Creed Valhalla, Odyssey'i ikiye katladı: Rekor çıkış performansı

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Ubisoft'un yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla rekor bir açılışa imza attı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Valhalla, serinin bir önceki oyunu olan Odyssey'nin çıkış günündeki oyuncu sayısını ikiye katlamayı başardı. Ubisoft ayrıca oyunun Twitch ve YouTube'da da rekor izlenme rakamlarına ulaştığını duyurdu.

Ubisoft'un yaptığı açıklamada net rakamlar kullanılmamış. Ancak 2018'de çıkışını gerçekleştiren Odyssey'nin, Assassin's Creed oyunları arasında PS4/Xbox One jenerasyonu için en iyi açılış hafta performansına imza attığı biliniyordu. Şimdi Valhalla ise çıtayı bir üst kademeye çıkarmış gibi görünüyor. Hem yeni nesil hem de eski nesil konsolların gücünü arkasına alan Valhalla şimdiden Ubisoft'a ciddi paralar kazandırmaya başladı.

Assassin's Creed Valhalla eleştirel anlamda da büyük övgüler almayı başarıyor. Paylaşılan eleştirelere baktığımızda birçok yayıncının Valhalla'yı bugüne kadarki en iyi Assassin's Creed oyunu olarak tanımladığını görüyoruz. Valhalla özellikle de hikayesi ve büyüleyici dünyasıyla oyunseverleri etkilemeyi başarmış.

Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series için piyasaya sürüldü. Oyun konsol tarafında 470 TL, PC içinse 269 TL fiyat etiketine sahip.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-11-12-assassins-creed-valhalla-doubles-odysseys-player-count-at-launch

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