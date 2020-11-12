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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Assassin's Creed Valhalla, Odyssey'i ikiye katladı: Rekor çıkış performansı

    Assassin's Creed Valhalla oyuncu sayısında Odyssey'i ikiye katlamayı başardı. Ayrıca Twitch ve YouTube'da da rekor izlenme rakamlarına ulaşıldı.
    18 sa.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Assassin's Creed Valhalla, Odyssey'i ikiye katladı: Rekor çıkış performansı
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    Ubisoft'un yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla rekor bir açılışa imza attı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Valhalla, serinin bir önceki oyunu olan Odyssey'nin çıkış günündeki oyuncu sayısını ikiye katlamayı başardı. Ubisoft ayrıca oyunun Twitch ve YouTube'da da rekor izlenme rakamlarına ulaştığını duyurdu.

    Ubisoft'un yaptığı açıklamada net rakamlar kullanılmamış. Ancak 2018'de çıkışını gerçekleştiren Odyssey'nin, Assassin's Creed oyunları arasında PS4/Xbox One jenerasyonu için en iyi açılış hafta performansına imza attığı biliniyordu. Şimdi Valhalla ise çıtayı bir üst kademeye çıkarmış gibi görünüyor. Hem yeni nesil hem de eski nesil konsolların gücünü arkasına alan Valhalla şimdiden Ubisoft'a ciddi paralar kazandırmaya başladı.

    Assassin's Creed Valhalla eleştirel anlamda da büyük övgüler almayı başarıyor. Paylaşılan eleştirelere baktığımızda birçok yayıncının Valhalla'yı bugüne kadarki en iyi Assassin's Creed oyunu olarak tanımladığını görüyoruz. Valhalla özellikle de hikayesi ve büyüleyici dünyasıyla oyunseverleri etkilemeyi başarmış.

    Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series için piyasaya sürüldü. Oyun konsol tarafında 470 TL, PC içinse 269 TL fiyat etiketine sahip.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-11-12-assassins-creed-valhalla-doubles-odysseys-player-count-at-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun geldi torrentlere ama kırılmadı henüz :))
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    Skywalkerx 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    valla mı
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    gowlet 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eminim millet GoW’daki o İskandinav mitolojisinin mükemmel bir şekilde anlatılmasından güç alarak almıştır bunu. Yoksa diğerinin modlanmış hali..
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) gowlet
    Odysseyi oynayan beğenen çok oldu normal ilgilin artması.



    + yeni konsolların hakkını veren en iddialı yapım şuan bu oyun
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    Musty3535123 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    vallaha mı
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