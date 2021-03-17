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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    Ubisoft'un popler oyun serisi Assassin's Creed'in yapımcısı Jade Raymond, yeni bir oyun stüdyosu kurdu ve stüdyo PlayStation için özel bir oyun geliştiriyor.
    17 Mart 2021, 10:00 (11 sa.)
    1,3b
    11
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının popüler şirketlerinden biri olan Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed'in yapımcısı Jade Reymond, yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste"

    Dün yayınlanan bir PlayStation Blog paylaşımında yapılan duyuruya göre daha önce Assassin's Creed'in yaratılmasına öncülük eden, Watch Dogs ve Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist gibi oyunlarında üzerinde çalışan Jade Reymond'ın bir oyun stüdyosu kurduğu açıklandı.

    Haven isimli bu yeni oyun geliştirme stüdyosu, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir IP üzerinde çalışıyor. Stüdyonun başındaki isim de jade Reymond. Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili bir detay bilinmiyor.

    Büyük bir ihtimalle proje henüz geliştirme aşamasının çok başında. Bu yüzden yakın bir zamanda oyuınun çıkmasını ya da detaylarını beklemek yanlış olur. Umuyoruz kaliteli bir oyun bizleri bekliyordur.



    https://kotaku.com/jade-raymond-forms-new-studio-working-on-unannounced-g-1846486405
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla bu ablanın elinden ne çıksa oynarım
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    Himurajutsu (S***** E*****) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğru yolu bulmuş.
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    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony oyun geliştirme konusunda rakiplerinden 10 gömlek üstün. Xbox stüdyo alıp düzgün oyun yapana kadar Sony God of War 5, Naughty Dog, Guerrilla, Jade Raymond oyunlarını çoktan çıkarıp kazanmış olur
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    M methotrexat (murat başaran) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu abla stadiaya ya geçmemiş miydi? stadia nın oyun geliştirme bölümü kapanınca yeni projesi bu herhalde
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    esmerbuyucu (E. B.) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sahi EA Motive'den ayrıldı. Stadia'dan da kapı dışarı edildi. Denize düşen yılana sarılır
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    WeDneS (Ercan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eyvahhhhhhh
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    WeDneS (Ercan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eyvahhhhhhh
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    çıkar 1 sene sonra pc görürüz :)
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