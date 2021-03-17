Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Oyun dünyasının popüler şirketlerinden biri olan Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed'in yapımcısı Jade Reymond, yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu açıkladı.İlginizi Çekebilir Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz
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Dün yayınlanan bir PlayStation Blog paylaşımında yapılan duyuruya göre daha önce Assassin's Creed'in yaratılmasına öncülük eden, Watch Dogs ve Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist gibi oyunlarında üzerinde çalışan Jade Reymond'ın bir oyun stüdyosu kurduğu açıklandı.
Haven isimli bu yeni oyun geliştirme stüdyosu, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir IP üzerinde çalışıyor. Stüdyonun başındaki isim de jade Reymond. Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili bir detay bilinmiyor.
Büyük bir ihtimalle proje henüz geliştirme aşamasının çok başında. Bu yüzden yakın bir zamanda oyuınun çıkmasını ya da detaylarını beklemek yanlış olur. Umuyoruz kaliteli bir oyun bizleri bekliyordur.
https://kotaku.com/jade-raymond-forms-new-studio-working-on-unannounced-g-1846486405 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek
birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!