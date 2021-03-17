Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

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Oyun dünyasının popüler şirketlerinden biri olan Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed'in yapımcısı Jade Reymond, yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu açıkladı.

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Dün yayınlanan bir PlayStation Blog paylaşımında yapılan duyuruya göre daha önce Assassin's Creed'in yaratılmasına öncülük eden, Watch Dogs ve Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist gibi oyunlarında üzerinde çalışan Jade Reymond'ın bir oyun stüdyosu kurduğu açıklandı.

Haven isimli bu yeni oyun geliştirme stüdyosu, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir IP üzerinde çalışıyor. Stüdyonun başındaki isim de jade Reymond. Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili bir detay bilinmiyor.

Büyük bir ihtimalle proje henüz geliştirme aşamasının çok başında. Bu yüzden yakın bir zamanda oyuınun çıkmasını ya da detaylarını beklemek yanlış olur. Umuyoruz kaliteli bir oyun bizleri bekliyordur.

https://kotaku.com/jade-raymond-forms-new-studio-working-on-unannounced-g-1846486405

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