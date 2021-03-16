Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste

Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Mart ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.
Ayrıca Bkz. "Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları"
Daha önce açıklandığı gibi Outriders ve Undertale bu ay sisteme ekleniyor. Bu oyunlar dışında listeye baktığımızda listenin uzun ve güzel olduğunu da söylememiz lazım. Bu ayın ikinci yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.
Eklenecek Oyunlar
16 Mart
- Undertale (Konsol, PC)
18 Mart
- Empire of Sin (Konsol, PC)
- Nier: Automata (PC)
- Star Wars: Squadrons (Konsol - EA Play üzerinden)
- Torchlight III (PC)
25 Mart
- Genesis Noir (Konsol, PC)
- Octopath Traveler (Konsol, PC)
- Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC)
- Supraland (PC)
- Yakuza 6: The Song of Life (Konsol, PC)
30 Mart
- Narita Boy (Konsol, PC)
1 Nisan
- Outriders (Konsol)
31 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar
- Hyperdot (Konsol, PC)
- Journey to the Savage Planet (Konsol)
- Machinarium (PC)
https://news.xbox.com/en-us/2021/03/16/coming-soon-xbox-game-pass-march-2021-wave-2/?ocid=XGP_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_3.16. Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gardaş sizin derdiniz ne? Yeter lan yeter. İçimiz dışımız oyun oldu. Ben daha medium'u biteremedim. 1 ton oyun yığdınız 3 ayda. Neremize oynuycaz bu oyunları? Yeter billahi yeter. Olan var olmayan var. Garibanlara da verin birkaç oyun. Exc exc diye dolanıyorlar sonra.