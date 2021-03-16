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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste

    Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Mart 2021, 18:23 (7 sa.)
    3,1b
    25
    17
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste
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    Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Mart ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları"

    Daha önce açıklandığı gibi Outriders ve Undertale bu ay sisteme ekleniyor. Bu oyunlar dışında listeye baktığımızda listenin uzun ve güzel olduğunu da söylememiz lazım. Bu ayın ikinci yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

    Eklenecek Oyunlar

    16 Mart

    • Undertale (Konsol, PC)

    18 Mart

    • Empire of Sin (Konsol, PC)
    • Nier: Automata (PC)
    • Star Wars: Squadrons (Konsol - EA Play üzerinden)
    • Torchlight III (PC)

    25 Mart

    • Genesis Noir (Konsol, PC)
    • Octopath Traveler (Konsol, PC)
    • Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC)
    • Supraland (PC)
    • Yakuza 6: The Song of Life (Konsol, PC)

    30 Mart

    • Narita Boy (Konsol, PC)

    1 Nisan

    • Outriders (Konsol)

    31 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar 

    • Hyperdot (Konsol, PC)
    • Journey to the Savage Planet (Konsol)
    • Machinarium (PC)


    https://news.xbox.com/en-us/2021/03/16/coming-soon-xbox-game-pass-march-2021-wave-2/?ocid=XGP_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_3.16.
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    W WereChaos 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lan cidden hala gamepassin bu fiyata kötü bir sistem olduğunu savunan varmı?
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    D Dellialli 3 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Microsoft yetkililerine sesleniyorum;

    Gardaş sizin derdiniz ne? Yeter lan yeter. İçimiz dışımız oyun oldu. Ben daha medium'u biteremedim. 1 ton oyun yığdınız 3 ayda. Neremize oynuycaz bu oyunları? Yeter billahi yeter. Olan var olmayan var. Garibanlara da verin birkaç oyun. Exc exc diye dolanıyorlar sonra.




    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Microsoft yetkililerine sesleniyorum; Gardaş sizin derdiniz ne? Yeter lan yeter. İçimiz dışımız oyun oldu. Ben daha medium'u biteremedim. 1 ton oyun yığ...
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bethesta oyunlarının gelmesi dışında şuana kadarki en büyük oyun kütüphanesi genişlemesi olabilir. Teşekkürler Microsoft... Başka diyecek bir şey yok. Bir gün herkes gamepass üyesi olmak zorunda kalacak gibi :D Resmen aylık 30 TL ye belkide değeri 15k TL yi aşan bir kütüphaneye ulaşıyoruz ve her ay en az 2-3 tane çok sağlam oyun getiriyorlar. Oyunlarda aşırı seçici olmayan biri hayat boyu gamepass ile idare edebilir sanırım :D
    Bu bethesta oyunlarının gelmesi dışında şuana kadarki en büyük oyun kütüphanesi genişlemesi olabilir. Teşekkürler Microsoft... Başka diyecek bir şey yok. Bir gü...
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    burnas (Jose Antonio Guevera) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim psn de bir yılda biriktirdiğim oyunlar gamepass ten çok daha kaliteli.kısa bir süre ikinci konsol olarak xbox one kullandım ancak gamepass bana mantıklı gelmedi. Gamepass Ultimate bence gereksiz pahalı. E sadece gamepass bana gelmez onlineda oynuyorum. Sadece Live gold alsam verdiği oyunlar tırt. Büyük kafa karışıklığı. Xbox un hemen her oyuna 60 fps getirecek olması bence gamepass ten daha önemli bir durum. Eski oyunları 30 fps oynayacaksam asla ps5 e geçmem, ps4 ü satar xbox sx e yelken açarım. Zaten az oyun oynuyorum bari gözlerimin ve vaktimin hakkını versin.
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    N neytullah1 (Emre Sonmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gamepass iyi hoşta beklenen yada çıkmış popüler oyunları kütüphanesine ekleyemez, öyle bir gücünün olmasıda beklenemez, 1 2 tane tek tük görürüz anca, bende zaten zibilyon tane oyunu sürekli oynayan biri değilim, seçiciyimdir dolayısıyla hiçbir zaman girmeyeceğim bir sistem.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) neytullah1
    alında tam bu yüzden bethesta'yı satın aldı. Bethesta ve altındaki bütün oyun stüdyolaının çıkaracakları bütün oyunlar ilk günü gamepass'e gelecek. Doom, Skyrim, Starfield vs... Muhtemelen 1 tane daha büyük bir satın alma yapabilirler gelecek senelerde. Bakalım artık :D
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    D Dellialli 3 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Microsoft yetkililerine sesleniyorum;

    Gardaş sizin derdiniz ne? Yeter lan yeter. İçimiz dışımız oyun oldu. Ben daha medium'u biteremedim. 1 ton oyun yığdınız 3 ayda. Neremize oynuycaz bu oyunları? Yeter billahi yeter. Olan var olmayan var. Garibanlara da verin birkaç oyun. Exc exc diye dolanıyorlar sonra.




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    W WereChaos 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lan cidden hala gamepassin bu fiyata kötü bir sistem olduğunu savunan varmı?
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    aschil (Tuncay Şahin) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) WereChaos
    Var. PS fanboylar ölümüne hala kötü olduğunu savunuyor.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft birde günün birinde entegre mod desteği getirirse marketine durdurabilene aşk olsun. Eminim Microsoft'un bunu implement edecek kaynağı vardır :D Bide marketin çalışma hızını geliştirseler tam olacak.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bethesta oyunlarının gelmesi dışında şuana kadarki en büyük oyun kütüphanesi genişlemesi olabilir. Teşekkürler Microsoft... Başka diyecek bir şey yok. Bir gün herkes gamepass üyesi olmak zorunda kalacak gibi :D Resmen aylık 30 TL ye belkide değeri 15k TL yi aşan bir kütüphaneye ulaşıyoruz ve her ay en az 2-3 tane çok sağlam oyun getiriyorlar. Oyunlarda aşırı seçici olmayan biri hayat boyu gamepass ile idare edebilir sanırım :D
    Yanıtla +7
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    encuni (mesut karas) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    baklım sony bu microsoft bombalarına nasıl karşılık vercek.
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    Denorath 6 sa. ( Mesaj Silindi ) encuni
    Sony ancak konsol satışlatından en çok geliri biz elde ettik diye Reklam yapıyor.
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