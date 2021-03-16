Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste

Tam Boyutta Gör

Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Mart ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları"

Daha önce açıklandığı gibi Outriders ve Undertale bu ay sisteme ekleniyor. Bu oyunlar dışında listeye baktığımızda listenin uzun ve güzel olduğunu da söylememiz lazım. Bu ayın ikinci yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Eklenecek Oyunlar

16 Mart

Undertale (Konsol, PC)

18 Mart

Empire of Sin (Konsol, PC)

Nier: Automata (PC)

Star Wars: Squadrons (Konsol - EA Play üzerinden)

Torchlight III (PC)

25 Mart

Genesis Noir (Konsol, PC)

Octopath Traveler (Konsol, PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC)

Supraland (PC)

Yakuza 6: The Song of Life (Konsol, PC)

30 Mart

Narita Boy (Konsol, PC)

1 Nisan

Outriders (Konsol)

31 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar

Hyperdot (Konsol, PC)

Journey to the Savage Planet (Konsol)

Machinarium (PC)

https://news.xbox.com/en-us/2021/03/16/coming-soon-xbox-game-pass-march-2021-wave-2/?ocid=XGP_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_3.16.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.