Assassin’s Creed: Black Flag Remake yolda: Ubisoft Singapore çalışmalara başladı

Proje, Ubisoft Singapore tarafından geliştiriliyor
Oyun dünyasında güvenilir sızıntılar ile bilinen Kotaku, Ubisoft’un Assassin’s Creed: Black Flag’i tekrar geliştirdiğini belirtti. Kotaku’ya göre Black Flag Remake, Skulls and Bones yapımcısı Ubisoft Singapore tarafından geliştiriliyor ve proje daha başlangıç aşamalarında.
İddia, yapımın ne orijinal oyundan ne kadar faklı olacağını ve nelerin baştan aşağı tasarlanacağını belirtmiyor ama oyunun yenilenmiş grafiklere ve modern oynanış mekaniklerine sahip olacağı düşünülüyor. Projenin başında firmanın Singapore stüdyosunun olması ise hayranları oldukça sevindirecektir. Son yıllarda hayranlar tarafından büyük eleştirilere maruz kalan AC serisi, sevilen bir oyunu yenileyerek dikkatleri tekrar üzerine çekecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D