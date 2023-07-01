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    Assassin’s Creed: Black Flag Remake yolda: Ubisoft Singapore çalışmalara başladı

    Oyun dünyasnın en büyük serilerinden olan Assassin’s Creed yakında ilk remake yapımına kavuşabilir. İddialar, Assassin’s Creed 4’ün Ubisoft tarafından yenilendiği gösteriyor.
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    Assassins Creed Black Flag Remake için çalışmalara başlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz 20 yılın en popüler oyun serilerinden olan Assassin’s Creed, yakında Mirage, Codename Red ve Codename Hexe gibi yapımlara kavuşacak. Yeni bir iddia, Ubisoft’un bu projeler haricinde bir proje üzerinde daha çalıştığını belirtiyor. Bahsi geçen yapım ise Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake.

    Proje, Ubisoft Singapore tarafından geliştiriliyor

    Oyun dünyasında güvenilir sızıntılar ile bilinen Kotaku, Ubisoft’un Assassin’s Creed: Black Flag’i tekrar geliştirdiğini belirtti. Kotaku’ya göre Black Flag Remake, Skulls and Bones yapımcısı Ubisoft Singapore tarafından geliştiriliyor ve proje daha başlangıç aşamalarında.

    İddia, yapımın ne orijinal oyundan ne kadar faklı olacağını ve nelerin baştan aşağı tasarlanacağını belirtmiyor ama oyunun yenilenmiş grafiklere ve modern oynanış mekaniklerine sahip olacağı düşünülüyor. Projenin başında firmanın Singapore stüdyosunun olması ise hayranları oldukça sevindirecektir. Son yıllarda hayranlar tarafından büyük eleştirilere maruz kalan AC serisi, sevilen bir oyunu yenileyerek dikkatleri tekrar üzerine çekecektir.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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