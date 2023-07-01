Assassin’s Creed: Black Flag Remake yolda: Ubisoft Singapore çalışmalara başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz 20 yılın en popüler oyun serilerinden olan Assassin’s Creed, yakında Mirage, Codename Red ve Codename Hexe gibi yapımlara kavuşacak. Yeni bir iddia, Ubisoft’un bu projeler haricinde bir proje üzerinde daha çalıştığını belirtiyor. Bahsi geçen yapım ise Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake.

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Proje, Ubisoft Singapore tarafından geliştiriliyor

Oyun dünyasında güvenilir sızıntılar ile bilinen Kotaku, Ubisoft’un Assassin’s Creed: Black Flag’i tekrar geliştirdiğini belirtti. Kotaku’ya göre Black Flag Remake, Skulls and Bones yapımcısı Ubisoft Singapore tarafından geliştiriliyor ve proje daha başlangıç aşamalarında.

İddia, yapımın ne orijinal oyundan ne kadar faklı olacağını ve nelerin baştan aşağı tasarlanacağını belirtmiyor ama oyunun yenilenmiş grafiklere ve modern oynanış mekaniklerine sahip olacağı düşünülüyor. Projenin başında firmanın Singapore stüdyosunun olması ise hayranları oldukça sevindirecektir. Son yıllarda hayranlar tarafından büyük eleştirilere maruz kalan AC serisi, sevilen bir oyunu yenileyerek dikkatleri tekrar üzerine çekecektir.

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Assassins Creed Black Flag Remake için çalışmalara başlandı