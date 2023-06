Ubisoft'un açık dünya oyunu Star Wars Outlaws duyuruldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Ubisoft, bir Star Wars projesi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Massive Entertainment tarafından geliştirilen yapım, fragmanı ile beraber Xbox Games Showcase 2023’te duyuruldu. İşte karşınızda Star Wars Outlaws.

Star Wars Outlaws 2024 yılında çıkış yapacak

Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak Outlaws galaktik yer altı dünyasında zeki bir alçak olan Kay Vess’i baş role koyacak. Kay, yeni bir hayata başlamak için Outer Rim’in şimdiye kadar gördüğü en büyük soygunlardan birini gerçekleştirmeye çalışacak.

Açık dünya temelli olacak yapım; Massive Entertainment, Ubisoft ve Lucasfilm Games ortaklığı ile geliştiriliyor. Star Wars Outlaws, 2024 yılında PC, Playstation 5 ve Xbox Series platformları için çıkış yapacak.

