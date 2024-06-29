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    Anlık Bildirim

    Ubisoft CEO'su, Assassin's Creed Remake projeleri üzerinde çalışıldığını doğruladı

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Assassin’s Creed, büyümeye devam ediyor. Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, seri için Remake projeler üzerinde çalıştıklarını doğruladı.
    Bazı Assassin's Creed karakterleri Tam Boyutta Gör
    2007 yılında PC, Xbox 360 ve Playstation 3 için yayınlanan Assassin’s Creed, kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Bu başarıyı Assassin’s Creed 2 ve Assassin’s Creed Brotherhood gibi yapımlarla devam ettiren Ubisoft, daha sonraki yıllarda seriyi devasa bir evrene dönüştürmüştü. 2007’den günümüze kadar birçok AC oyunu yayınlanan firma, yakında eski yapımları yenileyerek tekrar satışa sunacak.

    Hangi Assassin’s Creed yapımları yenilenecek?

    Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir röportajda Assassin’s Creed serisinin geleceği hakkında konuştu. Yves, "Öncelikle, oyuncular bazı remake'ler hakkında heyecanlanabilir, bu sayede geçmişte oluşturduğumuz bazı oyunları yeniden ziyaret edip modernize edebileceğiz; eski Assassin's Creed oyunlarımızdaki bazı dünyalar hâlâ son derece zengin" diyerek bazı eski Assassin’s Creed yapımlarının yenileneceğini duyurdu. Modern oynanış mekanikleri ve grafiklerle yenilenecek eski AC yapımları, serinin tekrar popüler hale gelmesini sağlayabilir.

    Assassin's Creed IV: Black Flag Tam Boyutta Gör
    Yves, hangi yapımların baştan aşağı yenileneceğini açıklamadı ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialara göre Skull and Bones geliştricisi Ubisoft Singapore, Assassin’s Creed Black Flag’in yenilenmiş versiyonu üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Black Flag, birçok oyuncu tarafından serinin en iyi oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor bu nedenle Ubisoft’un böyle bir hamle yapması oldukça mantıklı olabilir. Tüm bunların yanı sıra Yves, önümüzdeki yıllarda Assassin’s Creed yapımlarının daha düzenli olarak çıkacağını belirterek serinin hayranlarını mutlu etti. Merakla beklenen Assassin’s Creed Remake projeleri muhtemelen önümüzdeki aylarda duyurulacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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