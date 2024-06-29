Ubisoft CEO'su, Assassin's Creed Remake projeleri üzerinde çalışıldığını doğruladı

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Tam Boyutta Gör 2007 yılında PC, Xbox 360 ve Playstation 3 için yayınlanan Assassin’s Creed, kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Bu başarıyı Assassin’s Creed 2 ve Assassin’s Creed Brotherhood gibi yapımlarla devam ettiren Ubisoft, daha sonraki yıllarda seriyi devasa bir evrene dönüştürmüştü. 2007’den günümüze kadar birçok AC oyunu yayınlanan firma, yakında eski yapımları yenileyerek tekrar satışa sunacak.

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Hangi Assassin’s Creed yapımları yenilenecek?

Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir röportajda Assassin’s Creed serisinin geleceği hakkında konuştu. Yves, "Öncelikle, oyuncular bazı remake'ler hakkında heyecanlanabilir, bu sayede geçmişte oluşturduğumuz bazı oyunları yeniden ziyaret edip modernize edebileceğiz; eski Assassin's Creed oyunlarımızdaki bazı dünyalar hâlâ son derece zengin" diyerek bazı eski Assassin’s Creed yapımlarının yenileneceğini duyurdu. Modern oynanış mekanikleri ve grafiklerle yenilenecek eski AC yapımları, serinin tekrar popüler hale gelmesini sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Yves, hangi yapımların baştan aşağı yenileneceğini açıklamadı ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialara göre Skull and Bones geliştricisi Ubisoft Singapore, Assassin’s Creed Black Flag’in yenilenmiş versiyonu üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Black Flag, birçok oyuncu tarafından serinin en iyi oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor bu nedenle Ubisoft’un böyle bir hamle yapması oldukça mantıklı olabilir. Tüm bunların yanı sıra Yves, önümüzdeki yıllarda Assassin’s Creed yapımlarının daha düzenli olarak çıkacağını belirterek serinin hayranlarını mutlu etti. Merakla beklenen Assassin’s Creed Remake projeleri muhtemelen önümüzdeki aylarda duyurulacaktır.

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Assassins Creed Remake projeleri duyuruldu