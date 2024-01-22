AŞTİ kendi enerjisini üretecek: Çatıya güneş panelleri kuruluyor

ABB iştiraklerinden BUGSAŞ AŞ, her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği AŞTİ’de tüketilen enerjiden tasarruf etmek için kurulumuna başladığı Güneş Enerjisi Santrali’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.
4 bin 194 güneş paneli yerleştirildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de yıllık tüketilen yaklaşık 6 milyon 900 bin kWh enerjiden tasarruf etmek için Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 22 bin metrekarelik alandan oluşan çatının 15 bin metrekarelik kısmına toplamda 4 bin 194 güneş paneli yerleştirildi.
Projenin tamamlanmasıyla; yenilenen çatı ve elektrik üretimiyle tüketimin yaklaşık yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması hedefleniyor.
[instagram=https://www.instagram.com/ankarabbld/reel/C2UHX0aN6tb/]
AŞTİ’nin çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile 26 gün sonra enerji üretmeye başlayacaklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, “AŞTİ’nin kuruluşundan bu yana olan çatıyı yeniledik müteakiben GES projesini sonuçlandırdık. Güneş Enerji Santrali’nin altyapısını bitirdik ve panellerini yerleştirdik. Yaklaşık 26 gün sonra enerji üretmeye başlayacağız. Çatımız toplam 22 bin metrekarelik bir alan, bu alanın yaklaşık 15 bin metrekarelik bölümüne toplam 4 bin 194 panel yerleştirerek AŞTİ’nin elektrik üretiminin yüzde 50’sini yenilenebilir enerji olarak kendimiz üreterek sisteme dahil edeceğiz. Kendisini yaklaşık 2-2.5 yılda amorti edecek bir proje.” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.