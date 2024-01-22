Tam Boyutta Gör Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kapsamlı bir tadilattan geçerek yenilenen Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)’nin çatısına Güneş Enerjisi Santrali kuruyor. Projenin tamamlanmasının ardından AŞTİ, enerji tüketiminin yaklaşık %50’sini güneş panellerinden karşılayacak.

ABB iştiraklerinden BUGSAŞ AŞ, her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği AŞTİ’de tüketilen enerjiden tasarruf etmek için kurulumuna başladığı Güneş Enerjisi Santrali’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

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4 bin 194 güneş paneli yerleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de yıllık tüketilen yaklaşık 6 milyon 900 bin kWh enerjiden tasarruf etmek için Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 22 bin metrekarelik alandan oluşan çatının 15 bin metrekarelik kısmına toplamda 4 bin 194 güneş paneli yerleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla; yenilenen çatı ve elektrik üretimiyle tüketimin yaklaşık yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması hedefleniyor.

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AŞTİ’nin çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile 26 gün sonra enerji üretmeye başlayacaklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, “AŞTİ’nin kuruluşundan bu yana olan çatıyı yeniledik müteakiben GES projesini sonuçlandırdık. Güneş Enerji Santrali’nin altyapısını bitirdik ve panellerini yerleştirdik. Yaklaşık 26 gün sonra enerji üretmeye başlayacağız. Çatımız toplam 22 bin metrekarelik bir alan, bu alanın yaklaşık 15 bin metrekarelik bölümüne toplam 4 bin 194 panel yerleştirerek AŞTİ’nin elektrik üretiminin yüzde 50’sini yenilenebilir enerji olarak kendimiz üreterek sisteme dahil edeceğiz. Kendisini yaklaşık 2-2.5 yılda amorti edecek bir proje.” diye konuştu.

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AŞTİ kendi enerjisini üretecek: Çatıya güneş panelleri kuruluyor