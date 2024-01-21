Pentagon'un çatısına güneş panelleri kurulacak: Bina sıfır emisyona geçmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, Biden yönetiminin "federal hükümeti sürdürülebilirlik lideri olarak yeniden kurma" planının bir parçası olarak Pentagon'un çatısına güneş panelleri kuracak.

Doğal gaz ve petrolün yerini alacak

Pentagon, çatı üstü güneş panellerine ek olarak, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için ısı geri kazanımlı bir ısı pompası sistemi ve güneş termal panelleri de kuracak. Güneş panelleri ve ısı pompası sistemi, şu anda doğal gaz ve petrolle gerçekleştirilen ısıtma ve sıcak su teminin %95'inden fazlasına güç sağlayacak.

610.000 metrekare taban alanına sahip olan ve 26.000 çalışana ev sahipliği yapan Pentagon, net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Pentagon programı, yılda 7 milyon kWh'nin üzerinde elektrik ve 128.157 MMBtu doğalgaz tasarrufu yaparak, tahmini olarak yıllık toplam enerji maliyetinde 1,36 milyon dolarlık bir azalmaya yol açacak.

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Pentagon, ABD Enerji Bakanlığı'nın "Enerji Tasarrufu Teknolojileri ile Federal Tesislere Yardımcı Olma (AFFECT)" programından enerji tasarrufu ve temiz enerji projeleri için 104 milyon doları tutarında hibe alacak 31 federal tesisten biri.

Diğer projeler arasında, Ulaştırma Bakanlığı'nda güneye bakan pencerelere fotovoltaik film uygulaması ve Enerji Departmanı'nın Forrestal Binası içindeki 8000 metrekare alana sahip tek camlı pencerelerinin çift camlı pencerelere çevrilmesi bulunuyor.

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