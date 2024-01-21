Pentagon'un çatısına güneş panelleri kurulacak: Bina sıfır emisyona geçmeye hazırlanıyor

Doğal gaz ve petrolün yerini alacak
Pentagon, çatı üstü güneş panellerine ek olarak, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için ısı geri kazanımlı bir ısı pompası sistemi ve güneş termal panelleri de kuracak. Güneş panelleri ve ısı pompası sistemi, şu anda doğal gaz ve petrolle gerçekleştirilen ısıtma ve sıcak su teminin %95'inden fazlasına güç sağlayacak.
610.000 metrekare taban alanına sahip olan ve 26.000 çalışana ev sahipliği yapan Pentagon, net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Pentagon programı, yılda 7 milyon kWh'nin üzerinde elektrik ve 128.157 MMBtu doğalgaz tasarrufu yaparak, tahmini olarak yıllık toplam enerji maliyetinde 1,36 milyon dolarlık bir azalmaya yol açacak.
Pentagon, ABD Enerji Bakanlığı'nın "Enerji Tasarrufu Teknolojileri ile Federal Tesislere Yardımcı Olma (AFFECT)" programından enerji tasarrufu ve temiz enerji projeleri için 104 milyon doları tutarında hibe alacak 31 federal tesisten biri.
Diğer projeler arasında, Ulaştırma Bakanlığı'nda güneye bakan pencerelere fotovoltaik film uygulaması ve Enerji Departmanı'nın Forrestal Binası içindeki 8000 metrekare alana sahip tek camlı pencerelerinin çift camlı pencerelere çevrilmesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.