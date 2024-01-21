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    Anlık Bildirim

    Pentagon'un çatısına güneş panelleri kurulacak: Bina sıfır emisyona geçmeye hazırlanıyor

    ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'un çatısına güneş panelleri kuracak. Bunun yanında güneş termal panelleri ve ısı pompalarıyla bina çok yüksek oranda kendi ihtiyacını karşılayabilecek.
    Pentagon'un çatısına güneş panelleri kurulacak Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı, Biden yönetiminin "federal hükümeti sürdürülebilirlik lideri olarak yeniden kurma" planının bir parçası olarak Pentagon'un çatısına güneş panelleri kuracak.

    Doğal gaz ve petrolün yerini alacak

    Pentagon, çatı üstü güneş panellerine ek olarak, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için ısı geri kazanımlı bir ısı pompası sistemi ve güneş termal panelleri de kuracak. Güneş panelleri ve ısı pompası sistemi, şu anda doğal gaz ve petrolle gerçekleştirilen ısıtma ve sıcak su teminin %95'inden fazlasına güç sağlayacak.

    610.000 metrekare taban alanına sahip olan ve 26.000 çalışana ev sahipliği yapan Pentagon, net sıfır emisyona  ulaşmayı hedefliyor. Pentagon programı, yılda 7 milyon kWh'nin üzerinde elektrik ve 128.157 MMBtu doğalgaz tasarrufu yaparak, tahmini olarak yıllık toplam enerji maliyetinde 1,36 milyon dolarlık bir azalmaya yol açacak.

    Pentagon, ABD Enerji Bakanlığı'nın "Enerji Tasarrufu Teknolojileri ile Federal Tesislere Yardımcı Olma (AFFECT)" programından enerji tasarrufu ve temiz enerji projeleri için 104 milyon doları tutarında hibe alacak 31 federal tesisten biri.

    Diğer projeler arasında, Ulaştırma Bakanlığı'nda güneye bakan pencerelere fotovoltaik film uygulaması ve Enerji Departmanı'nın Forrestal Binası içindeki 8000 metrekare alana sahip tek camlı pencerelerinin çift camlı pencerelere çevrilmesi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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