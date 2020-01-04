Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor

Tam Boyutta Gör

Aston Martin sürücülerin, aracın önündeki ve arkasındaki trafik koşullarını izleme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan bir kamera izleme sistemi geliştirmek için otomotiv tedarikçisi Gentex ile birlikte çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak"

Tek ekranda üç görüş açısı

Şirketin duyurusuna göre Aston Martin DBS Superleggera üzerine monte edilen sistemin ilk prototipi önümüzdeki hafta Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de sergilenecek. Eşsiz sistem, aracın arka ve yan görüş açılarını yansıtmak için üç kamera kullanıyor. İkisi yan aynalara ve biri de tavana gizlenmiş. Kabin içindeki dikiz aynasında ise üç kameradan gelen videoların bir kombinasyonu görüntüleniyor.

Tam Boyutta Gör

Prototip için, Aston Martin tasarım ve mühendislik yönlerini ele alırken Gentex, kameralar, görüntü işleme ve ekranı dikiz aynasına entegre etmekten sorumlu. Gentex'in ayrıca dış aynaları üretmek için cam tedarikçisi Lumatech ile ortaklık kurduğu da belirtilmiş. Kameralar veya elektronik sistemde bir hata olması durumunda ise sürücüler geleneksel aynaları kullanabileceker. Yeni teknolojinin gelecek Aston Martin otomobil modellerinde kullanılacağını da belirtelim.

https://www.techspot.com/news/83386-aston-martin-new-camera-system-splits-rear-view.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.