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    Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor

    Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, CES 2020'de yeni geliştirdiği kamera teknolojisini tanıtacak. Dikiz aynasını üçe bölen bu görüş sistemi üç kamera görüntüsünü birleştiriyor.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor
    Tam Boyutta Gör

    Aston Martin sürücülerin, aracın önündeki ve arkasındaki trafik koşullarını izleme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan bir kamera izleme sistemi geliştirmek için otomotiv tedarikçisi Gentex ile birlikte çalışıyor.

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    Tek ekranda üç görüş açısı

    Şirketin duyurusuna göre Aston Martin DBS Superleggera üzerine monte edilen sistemin ilk prototipi önümüzdeki hafta Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de sergilenecek. Eşsiz sistem, aracın arka ve yan görüş açılarını yansıtmak için üç kamera kullanıyor. İkisi yan aynalara ve biri de tavana gizlenmiş. Kabin içindeki dikiz aynasında ise üç kameradan gelen videoların bir kombinasyonu görüntüleniyor.

    Prototip için, Aston Martin tasarım ve mühendislik yönlerini ele alırken Gentex, kameralar, görüntü işleme ve ekranı dikiz aynasına entegre etmekten sorumlu. Gentex'in ayrıca dış aynaları üretmek için cam tedarikçisi Lumatech ile ortaklık kurduğu da belirtilmiş. Kameralar veya elektronik sistemde bir hata olması durumunda ise sürücüler geleneksel aynaları kullanabileceker. Yeni teknolojinin gelecek Aston Martin otomobil modellerinde kullanılacağını da belirtelim.



    https://www.techspot.com/news/83386-aston-martin-new-camera-system-splits-rear-view.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Biyturs_OnSr 2 hf. en beğenilen
    Yahu şu görüntüyü kadranın yanına koyun artık, bir üretici yapmıştı hatırlamıyorum. Ben kafamı sağa-sola çevireceksem, arabanın dışında yine ayna çıkıntısı olmaya devam edecekse ne anlamı kaldı oraya ekran koymanın? O zaman bırakın dursun aynalar, daha iyi hale getirmeyecekseniz bozmayın çalışan şeyi..
    Yahu şu görüntüyü kadranın yanına koyun artık, bir üretici yapmıştı hatırlamıyorum. Ben kafamı sağa-sola çevireceksem, arabanın dışında yine ayna çıkıntısı olma...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Kia K900
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    faniseyler 2 hf.
    Güzel olmuş bence.
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    1ses1 2 hf.
    Şimdi elektronik bir aksaklık oldu diyelim yada kamera çalışmadı , ekran dondu gibi bahaneler aynada yok. Gerçi İstanbulda dikkat eden de yok ne aynaya bakan var ne sinyal veren. Kameraların bana tek faydası geri görüş ve 360 derece park. Başkada kullanma taraftarı değilim açıkcası.

    Aston martin alcak değilim ama buna benzer teknolojinin alt modellerde olanlarındada olabilir aksaklıklar. Son kullanıcı olarak şahsen tercih etmem.
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    Biyturs_OnSr 2 hf. en beğenilen
    Yahu şu görüntüyü kadranın yanına koyun artık, bir üretici yapmıştı hatırlamıyorum. Ben kafamı sağa-sola çevireceksem, arabanın dışında yine ayna çıkıntısı olmaya devam edecekse ne anlamı kaldı oraya ekran koymanın? O zaman bırakın dursun aynalar, daha iyi hale getirmeyecekseniz bozmayın çalışan şeyi..
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    tiestoly 2 hf.
    Süper. Hemen alırım bitane
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    interwap 2 hf.
    Eğer görüntü buysa aracın yanlarını göstermiyor ki bu eksiklik gibi görünüyor.
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