Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation'ın yeni hit oyunu! Astro Bot - inceleme

    Bu inceleme yazımızda PlayStation'ın artık bu oyunla birlikte en iyileri arasında girmii olan Astro Bot'un detaylarına yakından bakıyoruz.                             
    Astro Bot - inceleme Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi oyun dünyasında birbirinden ikonik çok fazla "tatlı" oyun karakteri bulunuyor. Ama şöyle bir düşününce bu karakterlerin birçoğu konsol bazında düşündüğümüzde Nintendo tarafında. Xbox'ın daha çok Amerika pazarına hitap ettiğini düşününce aslında neden o tarafta olmadığını anlıyorsunuz ancak PlayStation'ın yıllar boyunca Sackboy dışında çok fazla bu tarz karaktere sahip olmaması her zaman garip gelmiştir. Ancak artık Sackboy'un yanına muazzam bir karakter ve oyun serisi daha eklendi: Astro Bot. Normalde yeni çıkan konsolların veya teknolojilerin tanıtımı için kullanılan ve demo tarzında oyunlara sahip olan Astro Bot bu sefer gerçekten de oyun diyebilceğimiz kendi yapımına sahip oldu ve gerçekten muazzam da olmuş. Gelin hep birlikte detaylarına bakalım oyunun.

    Astro Bot'un duyurulmasından bu yana hatta oynadığım ilk saatlerde bile "bu oyuna ne gerek var, neden durduk yerde yine teknoloji demosu oynatıyorlar?" diye sorup durdum. Ancak birkaç saat oynadıktan sonra oynadığım şeyin demo değil, her şeyiyle bitmiş tam bir oyun olduğunu fark ettim ve büyük bir keyif aldım oyundan. Aslında temeline baktığımızda daha öncesinde PlayStation 5'in çıkışında olan Play Room ile aynı mantığa sahip birçok şey ancak çok daha büyük ve uğraşılmış bir yapım var karşımızda.

    Astro Bot - inceleme Tam Boyutta Gör

    Dediğim gibi oyun aslında Play Room'da gördüğümüz gibi üç boyutlu bir platform oyunu. Biribirinden farklı temaya ve tasarımlara sahip bölümler var ve hepsinde amacımız platformları başarılı bir şekilde tamamlayıp kayıp robotları bulup bölüm sonuna ulaşmak. Toplamda 300 adet robot bulunuyor ve bu bulduğunuz robotlar sizin asıl eviniz diyebilceeğimiz ana bölgede çeşitli görevler yapıyorlar. Pikmin mantığında olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli ödüller, süprizler gibi nesneleri toplamak için bu robotları kullanyorsunuz. Gitmiş olduğunuz haritanın son boss'unu da yine robotlarla açıyorsunuz. Oyun 5 farklı gezegen sisteminden oluşuyor. Her sistemin içerisinde de ortalama 5 farklı gezegen yani 5 farklı bölüm bulunuyor. Ayrıca bazı sürpriz bölümler de yer alıyor. Kısaca yıllardır alıştığımız bu işin en başından beri yapıldığı şekliyle güzel basit bir platform oyunu var karşımızda. 

    Astro Bot - inceleme Tam Boyutta Gör

    Bölümler de aslında hepsi aynı mantıkta ama farklı kozmetikte diyebiliriz. Zıplama ve vurma olmak üzere iki temel yeteneğiniz var. Ancak her bölüm içerisinde farklı bir alet kazanarak o bölümü diğer bölümlerden ayıran yanların tatmış oluyorsunuz. Bölümleri bitirmek yaklaşık 10 dakika uzunluğunda ve gayet eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Burada tek eksi notum şu oldu: Zorluk. Açıkçası ben çok daha meydan okuyan Mario Wonder tarzında yeri geldiğinde beni sinir edecek bölümler beklemiştim ancak üçüncü sisteme gelene kadar ufak bir zorlanma bile yaşamadım. Sonrasında oyun daha da keyifli hale geldi ama keşke bu zorluk biraz daha erken gelseydi. Ha tabii bunu net bir eksi olarak söyleyemem çünkü ikinci sistemden itibaren sürpriz bölümler ciddi anlamda zorlayıcı. Dediğim gibi zorluk çok güzel bir şekilde dengelenmiş. Güzel bir şekilde artışta ancak keşke bu artış ikinci sistemden başlasaydı.

    Astro Bot - inceleme Tam Boyutta Gör

    Bahsetmeden geçemeyeceğim bir diğer detay ise sürprizler. Astro Bot, PlayStation'ın ikonik oyun serilerinden biri olduğunu ve olacağını bu oyunda bizlere gösterdi. Çünkü neredeyse tüm ikonik PlayStation oyunlarının karakterlerinin Astro Bot şeklinde oyunda görüyoruz. Bu da aslında seriyi ikonikleştiren ve Mario kadar olmasa da bir altına yazabileceğimiz bir karakter haline getiriyor. Yıllar sonra PlayStation'ın direkt kendi markası ve karakteri olarak tanıtabileceği, oyunun tarzıyla tepeye yazabilecğimiz bir seriye kavuşması beni çok mutlu etti. Umuyorum ki PlayStation bu karaktere direkt bir marka olarak yaklaşır ve hem farklı türde oyunlarını görürüz hem de çeşitli ürünlerle koleksiyonluk eşyalar olayına da giriş yapar.

    Astro Bot - inceleme Tam Boyutta Gör

    En önemli nokta ise tabiiki DualSense'in yeni nesil teknolojileri. Play Room şu ana kadar DualSense'in özelliklerini en iyi hissettiren ve en iyi deneyimleten oyunuydu. Artık o koltuk Astro Bot'a devredildi. Oyunda yürüdüğünüz zeminden, hava durumuna; kullandığınız silahtan, silahın zorluğuna kadar her şeyi kontrolcü ile hissedebiliyorsunuz. Gerçekten de DualSense açık ara bu oyun neslinin en iyi teknolojisi. Astro Bot gibi kaliteli bir yapımda bunu bu kadar derinlemesine hissetmek de büyük bir keyif.

    Astro Bot - inceleme Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak Astro Bot bence müthiş bir serinin başlangıcı. Sonunda bir şeylerin demosu olmaktan kurtulup kendi "tam" oyununa kavuşmasına çok sevindim. Sizlere de eğer üç boyutlu platform oyunlarını seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Fiyat kısmı sizin karar vereceğiniz bir iş ancak Astro Bot hem yetişkinlerin hem de küçük yaştaki oyuncuların rahat rahat oynayabileceği eğleneceği bir yapım. Puan vermeyi sevmem ama bu oyun için istisna yapıp 10 üzerinden 9 puan veriyorum.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    blu tv aynı anda kaç kişi izleyebilir kaçak olmayan araçta akü neden biter tekno 47 kusmuk nasıl temizlenir kabataş erkek lisesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 11
    Realme 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız