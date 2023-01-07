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    Oyun için en ideal nokta: Asus, 4K 32 inç mini-LED oyuncu monitörünü tanıttı

    Bu yılki CES’te Asus oldukça güçlü bir duruş sergiledi diyebiliriz. Asus, tanıttığı yeni ROG Swift oyuncu monitörünü de kategorisinin en tatlı noktasında konumlandırmayı başarıyor.
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    Asus, 4K 32 inç ROG Swift oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    CES 2023'te kendisini duyurmak ve oyuncu montörlerine karşı rekabet etmek Asus'un bu yıl odaklandığı şey gibi görünüyor. İlk olarak, şimdiye kadarki en yüksek yenileme hızına sahip monitör olan 540Hz ROG Swift Pro PG248QP'yi duyuran Asus, ROG Swift PG32UQXR ile en ideal noktaya geri dönüyor gibi.

    Ayakları yere basan güçlü monitör

    Asus ROG Swift PG32UQXR, 540Hz gibi über bir hedefte bulunmuyor ancak 160Hz ile güçlü bir noktaya kendisini konumlandırıyor. 3840 x 2160 4K çözünürlüğündeki mini LED ekranı 32 inç büyüklüğünde olan yeni Asus ROG Swift, 1.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

    Asus ROG Swift PG32UQXR'nin öne çıkan diğer özelliği, her biri neredeyse 80Gbps'lik bant genişliği sunabilen iki adet DisplayPort 2.1 portuyla geliyor olması. Ayrıca üründe iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir USB hub da bulunuyor.

    Elbette standart bir kullanıcı DP 1.4'te bulunan görsel sıkıştırma (DSC) ile tamamen kayıpsız bir şekilde sıkıştırılmamış görüntü aktarımı sunan DP 2.1 arasındaki farkı anlayıp anlayamadığı konusu bir muamma ama Asus’un bu çözümü daha yüksek bant genişliğine sahip GPU’ları karşılamak için şimdiden geleceğe hazır. Asus henüz bir fiyatlandırma ve çıkış tarihi açıklamadı ancak önümüzdeki aylarda ürünün piyasaya girmesini bekleyebiliriz.

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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